Calma i tranquil·litat. La segona volta comença de la millor manera possible per al Girona que aquesta tarda ha aconseguit una important victòria contra el València en un partit clau per la permanència (1-0). Borja García, que tornava a la titularitat, ha estat l’encarregat de trencar el mur d’un Mamardashvili que durant tota la primera part s’havia mostrat imbatible.

El Girona ha mantingut el seu estil en un partit clau per la permanència. Sense permetre que res ni ningú no el desviés de l’objectiu. En la primera part, ha començat a fer-se amb la possessió mentre el València l’esperava al darrere. Els de Míchel, que avui no era a la banqueta perquè està sancionat, han tingut opcions reals d’obrir la llauna en tan sols dos minuts: Mamardashvili ha estat providencial per aturar les dues primeres, primer un xut d’Aleix Garcia i després un cop de cap de Santi Bueno, i el travesser ha evitat l’altra en una rematada de Taty Castellanos. La resposta dels valencians ha arribat poc després arran d’una recuperació de Cavani que ha acabat a les botes de Musah i ha obligat a Gazzaniga a sortir per salvar l’equip. El porter que realment s’ha lluit, però, ha estat el del València. I és que Mamardashvili ha tornat a aparèixer per desviar a córner un cacau de Borja García. Taty també ha olorat el gol abans del descans, encara que no ha aconseguit rematar amb el cap.

Finalment, ha estat Borja García l’encarregat de desfer la igualtat al marcador a la segona part. El madrileny ha superat Mamardashvili rematant una passada de Riquelme al minut 63 en una acció molt protestada pel València que ha acabat amb Guillamón, Cavani i Gayà amonestats. El Girona respirava i acabava d’enviar als de Voro a un punt del descens. A més a més, ha deixat la porteria a zero per primer cop aquesta temporada. Tsygankov ha rebut un gran aplaudiment per part de l’afició en el seu debut.

FITXA TÈCNICA

Girona: Gazzaniga, Valery, Santi Bueno, Bernardo, Miguel, Oriol Romeu, Aleix Garcia, Iván Martín (Yangel Herrera, m.77), Toni Villa (Riquelme, m.61), Borja García (Tsygankov, m.77) i Taty Castellanos (Stuani, m.61).

València: Mamardashvili, Foulquier, Cömert, Cenk, Gayà, Almeida, Hugo Guillamón (Ilaix Moriba, m.78), Musah (Hugo Duro, m.78), Lato (Jesús Vázquez, m.83), Lino (Marcos André, m.78) i Cavani.

Gols: 1-0, m.63: Borja García.

Àrbitre: Iglesias Villanueva. Ha amonestat a Stuani (Girona); Hugo Guillamón, Cavani, Gayà (València).

Estadi: Montilivi, 10.732 espectadors.

