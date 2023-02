Amb un marge de cinc punts respecte al descens i després d’haver guanyat al València, la vida al Girona es veu molt millor. Miguel Gutiérrez, consolidat a l’onze titular de Míchel Sánchez, ha valorat aquest migdia el moment que viu l’equip, que desitja reforçar la seva còmoda posició en la taula classificatòria amb dos bons resultats en els partits que els enfrontarà, de manera consecutiva, al Cadis i l’Almeria.

CALENDARI IMMEDIAT

«El partit més destacat sempre és el següent. Si guanyem a Cadis serà important, perquè ens allunyarem del descens. Però cada partit és complicat i tant aquest duel com el de l’Almeria els hem de sortir a guanyar perquè tenim la possibilitat de donar un cop sobre la taula».

PORTERIA A ZERO

«Portàvem tota la primera volta encaixant, i és clau deixar la porteria a zero perquè reforça la feina que fem entre setmana. Això també implica més motivació per anar a Cadis».

SITUACIÓ PERSONAL

«Estic molt content, la veritat és que Míchel ens va dir al principi de curs que volia el nostre creixement i s’estan veient els resultats. Tenim un bon grup per aconseguir coses boniques i jo, dins del camp, em sento molt a gust».

CADIS

«A casa seva empenyen força i sabem que serà difícil. S’han reforçat bé i ens complicaran les coses, segur».

FÍSIC

«Quan vam començar la Lliga feia cinc mesos que no competia, perquè m’havia operat el menisc. Em van posar uns plans individuals perquè tenia problemes, com per exemple que se m’apujava el bessó i em costava físicament aguantar tot el partit, però ara les coses han millorat i estic completament a disposició de Míchel».

MADRID

«Tinc al cap la possibilitat de tornar al Madrid, esclar, perquè és casa meva i sóc qui sóc gràcies a ells. Vull fer les coses bé i veurem què passa a l’estiu. En el futbol mai se sap com serà el futur i tornar seria agradable, però això només passarà si faig les coses bé al Girona i mantinc uns bons números».