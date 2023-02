La infermeria se li ha emplenat de cop al Girona abans de viatjar demà a Cadis. Míchel s'ha quedat sense Valery quinze dies i Yangel Herrera un mes i mig per lesió, a més a més d'Stuani que està sancionat. Aquestes baixes s'afegeixen a les de David López, Reinier, Couto i Kébé, encara lesionats. Per tot plegat, Míchel, que recupera Arnau Martínez, s'endú el jove davanter Dawda Camara a la convocatòria. El tècnic ha assegurat que els espera un partit "complicat" a Cadis davant un rival "amb les idees ben clares" i que necessita "ben poc" per generar ocasions de gol. Míchel ha reconegut la transcendència del partit per poder estar "més tranquils" a la classificació i està "ben segur" que el Girona "farà una gran segona volta".

Baixes Valery va jugar contra el València amb una petita lesió. Ara el perdrem un parell de setmanes. YAngel em preocupa perquè la seva millor versió fa molt millor l'equip. Ara ha patit la mateixa lesió. David López i Reinier ja entrenen amb el grup, però encara és precipitat fer-los jugar demà. Cadis Fa set partits que no perd a casa, des del dia del Barça. El seu cos tècnic té les idees molt clares i sap què ha de fer. No necessita tenir la pilota per generar ocasions de gol. És molt vertical, ràpid a dalt i amb molta profunditat. Amb poques passades, arriben a gol. Em preocupa molt aquest partit perquè el necessitem guanyar per estar en una zona més còmode. S'han reforçat molt bé al gener també, però nosaltres tenim un "equiparro". El partit Sortirem a guanyar perquè sempre ho fem de la mateixa manera. Haurem de fer un partit molt bo en defensa i, després, amb la pilota mirar de generar ocasions i, sobretot, no perdre-la en zones on ens puguin crear perill. Transcendència És molt important. Són tres punts, sí, però a la primera volta vam empatar 1-1 i això vol dir que, si guanyem, també els tindrem l'average a favor. Faríem un salt de qualitat important a la classificació si guanyem. Salvació Ja veurem quants punts fan falta. Tenim cinc punts d'avantatge i som a set punts d'Europa. Sempre hem de mirar dalt. Llavors, cal anar partit a partit. La nostra millor versió és molt bona. Estic ben segur que farem una gran segona volta. Davanters Dawda vindrà. Tsygankov també pot jugar una mica de davanter, també Riquelme. Tot i això, Dawda és el jugador que més pot jugar de davanter. Si ho ha de fer, cap problema. Està preparat per jugar.