El retorn a Primera porta més públic que mai a Montilivi

El retorn del Girona a Primera divisió porta aquesta temporada més gent que mai a Montilivi. La mitjana d’assistència dels 11 primers partits a casa (11.171 espectadors) és molt superior a la de les altres dues temporades a l’elit (10.473 i 10.333, respectivament), però és que a més a més, des del club han detectat que ara es venen més entrades i que, com apunta el president Delfí Geli, «sobretot després de la pandèmia, hi ha moltes ganes d’anar a futbol, a l’estadi». La visita del Barça, òbviament, ha sigut la que més públic ha reunit (13.231 aficionats), i només una vegada (contra el Cadis), s’ha baixat, i per ben poc, dels 10.000 espectadors (9.927).

«El balanç que en fem només pot ser positiu. Aquest any, després de l’ascens, l’interès per fer-se soci i abonat va ser molt gran i de fet tenim una llista d’espera de gent que vol adquirir un carnet de temporada i no ho ha pogut fer», detalla Geli. Montilivi té amb el retorn a Primera una capacitat de 13.942 espectadors gràcies a la instal·lació d’una grada mòbil al gol nord, i d’una filera més de seients. Per a cada partit es posen a la venda unes 3.200 localitats «i hem detectat que aquesta temporada se’n venen més que en les anteriors a Primera». El ple, amb tot, depén de l‘assistència dels abonats. Per això el president insisteix «en la importància que té alliberar el carnet o deixar-lo en cas que no es pugui anar a un partit. L’equip necessita el suport de l’afició i el que desitgem és veure sempre el camp ple».

El primer partit de la història del Girona a Primera, contra l’Atlètic de Madrid l’agost de 2017, va reunir 11.342 espectadors (2-2). Aquell any el Barça i el Madrid van ser els dos equips més vistos amb més de 12.700 espectadors cada un. Però també hi va haver duels amb menys de 10.000 persones a la grada (Màlaga, Vila-real, R. Societat, Alabès, Getafe, Las Palmas i Athletic) després de les 11 primeres jornades. Aquesta temporada només n’hi ha hagut un, el Cadis, i per 73 espectadors de diferència. La campanya 2018/19 fins i tot un Girona-Rayo va reunir només 6.482 aficionats. Tot s’ha de dir: aquell dia va diluviar sobre la ciutat i anar al camp era sinònim de quedar moll com un ànec.

Segons Delfí Geli, diversos factors expliquen les ganes de futbol que hi ha. «El Girona juga bé a futbol. La gent valora que veu un bon espectacle tant nostre com dels rivals, i això és atractiu. L’afició ha sigut molt important sempre i ha de tenir un paper fonamental en els partits que resten per assolir l’objectiu». La mitjana d’11.171 espectadors, a més, s’ha aconseguit quan encara queden per passar per Montilivi equips com el Reial Madrid, l’Atlètic, l’Espanyol o el Betis, que garanteixen alts índex d’ocupació. I també amb uns horaris a vegades poc agraïts: el Getafe va venir un dilluns, el Valladolid i l’Athletic un divendres, i el Rayo un dijous.

Les millors dades d’assistència del Girona a Primera coincideixen també amb grans entrades a Fontajau per veure el Bàsquet Girona i l’Uni a l’ACB i a la Lliga Femenina. L’equip de Marc Gasol porta més gent que l’antic Akasvayu i frega el ple (5.000) en cada partit, si és que no el fa. I l’Uni ha superat diversos cops els 4.000 espectadors i sol posar-ne habitualment més de 3.000 a les grades.

El president del Girona també va parlar de la preocupació que hi ha per la gent que es reuneix al Palco dels Sastres en les últimes jornades per veure els partits de franc, amb unes condicions de seguretat precàries. Dimarts hi va haver una reunió entre l’Ajuntament, el club, la UdG i els cossos de seguretat per determinar mesures, que passaran per mirar d’evitar que es pugui accedir al tal·lús. «A nosaltres ens importa la seguretat dels aficionats, però també que al camp hi ha gent que paga una entrada o un abonament i no és just que d’altres persones puguin veure els partits gratis. S’hauria de trobar una solució perquè no es pugui accedir allà», va dir Geli. Un altre tema recurrent que el club té sobre la taula és la millora de Montilivi. Delfí Geli admet que «l’estadi necessita coses perquè té molts anys. Som conscients que s’ha de millorar. Tot passa per consolidar-nos a Primera i que això ens permeti tenir més recursos».