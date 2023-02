Massa adversitats al Nuevo Mirandilla. El Girona sabia que hauria de fer front a les baixes, la d'Stuani era la més destacada, per intentar superar un rival directe i fer un pas endavant a la classificació. Al final, però, s'ha imposat la necessitat del Cadis per sortir del descens. La derrota d'aquesta nit amb els gols d'Escalante i Sergi Guardiola a la primera part (2-0) deixa als de Míchel, que avui complia l'últim partit de sanció, amb quatre punts de marge respecte a la zona vermella (24).

El fort vent, que havia amenaçat la disputa del partit, ha complicat les coses des de l'inici. Ledesma ha estat el primer en intervenir per aturar un cop de cap de Bernardo, tot i que les accions de perill es produirien a l'àrea blanc-i-vermella. Escalante ha avançat ben aviat als locals amb un gol (min.6) després de fer misto, rematar bé i que la toqués Borja García, sense voler, per desviar la pilota de la vista de Gazzaniga. El Cadis ha sortit molt més intens, incomodant als de Míchel en la sortida. El porter argentí ha estat providencial per desviar a córner un cacau d'Iza, però no ha impedit que Sergi Guardiola marqués a plaer (min.34).

El 2-0 al marcador era una llosa. El descans ha servit per fer canvis a l'equip amb la intenció de revolucionar-lo. Han entrat Riquelme, Roca i Callens, que ha debutat amb la samarreta del Girona. Tot seguit ha estat el torn de Tsygankov. L'ocasió més clara no ha arribat fins al minut 68 amb una rematada de cap d'Iván Martín que ha sortit a fora per molt poc. Res. Els gironins han estat incapaços de reaccionar en el pitjor partit de la temporada.

FITXA TÈCNICA

Cadis: Ledesma, Iza, Luis Hernández, Fali, Espino, Rubén Alcaraz, Escalante (San Emeterio, min.76), Bongonda (Álex Fernández, min.87), Brian Ocampo (Alejo, min.86), Sergi Guardiola (Sobrino, min.76) i Roger Martí (Lozano, min.76).

Girona: Gazzaniga, Arnau, Santi Bueno, Bernardo (Callens, min.46), Miguel, Oriol Romeu, Aleix Garcia (Tsygankov, min.63), Iván Martín, Toni Villa (Joel Roca, min.46), Borja García (Riquelme, min.46) i Taty Castellanos.

Gols: 1-0, min.6: Escalante; 2-0, min.34: Sergi Guardiola.

Àrbitre: Pulido Santana (comitè canari). Ha amonestat Luis Hernández, Espino, Escalante, Lozano (Cadis); Bernardo, Roca, Miguel, Arnau (Girona).

Recupera el minut a minut del Cadis-Girona: