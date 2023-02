Potser és un xic agosarat parlar de final, sent tot just la segona jornada de la segona volta, però la realitat és que el partit d’avui a Cadis té una transcendència extraordinària per al Girona. Amb un coixí de cinc punts d’avantatge respecte al descens, que precisament, marquen els andalusos, una victòria avui seria or pur i un pas de gegant cap a l’objectiu de la salvació. Evidentment que no seria definitiu, només faltaria, però sí que sumar tres punts i enfonsar encara més un rival directe dispararia el Girona enlaire a la classificació i faria que veiés amb allargavistes els llocs de descens. Que ningú es pensi que serà una empresa fàcil, perquè el Cadis, tot i moure’s en descens tot l’any, fa set jornades que no perd al Nuevo Mirandilla i és un equip d’aquells feixucs i pesats que fan suar per vèncer-los.

A més a més, Míchel ha perdut aquesta setmana dos homes importants com Valery Fernández i Yangel Herrera, per lesió, dues baixes que s’afegeixen a les ja conegudes de Reinier, Couto, David López i Kébé, a més a més, de Cristhian Stuani, sancionat per acumulació de targetes grogues. Tot plegat fa que l’equip surti aquest matí cap a Cadis amb la gran novetat a la convocatòria del davanter del filial Dawda Camara. El jove banyolí ja va debutar la temporada passada al camp del Tenerife i fins i tot va fer un gol a la Copa a Segovia. El retorn d’Arnau Martínez, un cop complerta la sanció, és la millor notícia. Artero i Roca, del filial, també seran a Cadis.

La victòria contra el València, tan merescuda com curta, va aparcar les possibles urgències que trucaven a la porta del Girona. L’equip va tallar de soca-rel la ratxa de dues derrotes contra Vila-real (1-0) i Barça (0-1) per sumar tres punts claus en el camí cap a la permanència i alhora enfangar un rival que no sap encara per on navega. Avui la història serà del tot diferent. Al davant, els de Míchel hi tindran un Cadis avesat a les trinxeres i a esgarrinxar-se per la part baixa de la classificació. Un rival que renuncia a dur la iniciativa del joc descaradament i aprofita qualsevol petit descuit per clavar una queixalada letal. És per això, que els gironins hauran de tenir més cura que mai amb les pèrdues de pilota perquè la velocitat d’Ocampo, Bongonda, Alejo, Chris Ramos i companyia és letal al contracop. Tot i les baixes, Míchel no pensa canviar l’estil de joc ni el sistema. De fet, amb Arnau a l’equip tot torna al seu lloc. El maresmenc farà de lateral en substitució del lesionat Valery i formarà la defensa amb Miguel Gutiérrez, Bueno i, en principi, Bernardo. Al mig del camp, Romeu i Aleix Garcia són intocables, així com Castellanos en punta d’atac. A la línia de tres mitges puntes Borja García hauria de repetir pel mig i les bandes se les haurien de repartir entre Riquelme, Toni Villa i Iván Martín.

Per la seva banda, el Cadis recupera l’exblanc-i-vermell Rubén Alcaraz, després de sanció, i Fede San Emeterio. Sergio González pot comptar també amb el central asturià Jorge Meré, fitxat aquest gener de la lliga mexicana i que encara no ha debutat. La resta de fitxatges d’hivern, Roger Martí, Chris Ramos, Sergi Guardiola, Escalante, Parra i Diarra també són a la llista. Per contra, Sergio González té les baixes per lesió del porter David Gil, el central Chust, el migcampista José Mari i el veterà davanter Negredo.

CAP VICTÒRIA A CADIS

Francesc Carrés, l’any 1940 en la derrota per 3-1, ha estat l’únic jugador del Girona capaç de fer un gol al camp del Cadis. El conjunt gironí intentarà trencar un malefici que fa més de vuitanta anys que dura i que diu que el Girona mai ha guanyat a Cadis. Tres derrotes i un empat (0-0 el curs 2016-17) és el pobre balanç gironí a l’antic Ramón de Carranza, actual Nuevo Mirandilla. Les altres derrotes van ser totes dues a Segona Divisió per 2-0 els cursos 2009-10 i 2019-20.