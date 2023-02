Les fortes ratxes de vent que està patint la ciutat de Cadis en les darreres hores podrien possibilitar la suspensió del partit contra el Girona que s'ha de jugar a partir de les 21.00 hores.

La llevantada que afecta tota la costa gaditana està registrant cops de vent que, en alguns casos, superen els 90 quilòmetres per hora. En conseqüència, el Nuevo Mirandilla no s'escapa d'aquestes inclemències meteorològiques que podrien posar en perill tan aficionats com jugadors.

🔴El Teléfono 1⃣1⃣2⃣ coordina más de 70 incidencias por el viento, principalmente en #Málaga y en #Cádiz

🟠 En ambas provincias @AEMET_Andalucia mantiene el aviso naranja

📢 Consulta nuestro balance y #Consejos112 en días como hoy en nuestro canal 👇https://t.co/vtBqrUDgEB — Emergencias 112 (@E112Andalucia) 10 de febrero de 2023

La decisió de suspendre o no el Cadis-Girona anirà a càrrec de l'àrbitre Pulido Santana. Ho farà abans de l'inici del partit i prèvia consulta amb els cossos de seguretat per valorar els riscos.