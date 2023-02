«El dia que marxi el Girona ha de ser un fix de Primera»

Oriol Romeu (Ulldecona, 1991) és l’antítesi del futbolista com ens l’imaginem, encara que ell no vulgui reconèixer-ho. La seva manera de fer, sent exemplar tant dins com fora del camp, l’ha convertit en un dels referents del Girona guanyant-se de seguida el respecte de l’afició. Tot, per dur al club el més amunt possible.

Com s’ho pot fer un club com el Girona per fitxar algú com vostè?

No és tan complicat: soc un jugador de futbol i el Girona és un club de futbol. Aquest és el primer pas. Jo estava en un moment a Anglaterra en què per A o per B m’interessava molt la proposta del Girona, que va fer un esforç per intentar-me convèncer des que va acabar la temporada passada. Al final es van donar les circumstàncies i situacions perquè pogués acabar prenent la decisió de venir cap aquí. Tenia desig per venir, però tampoc podem oblidar la postura del Southampton d’acceptar-ho ni l’esforç del Girona.

El seu fitxatge va ser molt i molt sonat. Quique va explicar l’anècdota que primer va apuntar el seu nom a la pissarra com una broma i va acabar sent una realitat. Quan va rebre l’interès del Girona què va pensar d’entrada: estan bojos o ja es va posar a valorar-ho?

Mai m’ha agradat desestimar cap proposta. En acabar la temporada passada, sabia que em quedava un any de contracte i, per tant, no tancava ni descartava portes. Veient com avançava la situació, la plantilla que s’estava formant al Girona, les expectatives que hi havia i les converses que manteníem, vam poder-ho fer possible. Sincerament, era una opció que veia amb bons ulls i m’agradava el fet de venir cap aquí perquè reunia moltes coses que jo necessitava.

Diuen que és «el jugador més diferent que es pot trobar». També ho considera així?

No ho sé... Sincerament, jo crec que no. A mi m’agrada l’esport -en concret el futbol-, estar bé, no perdre’m els entrenaments, recuperar-me bé dels partits, intentar millorar sempre i pensar que malgrat que gran part de la meva carrera ja hagi passat encara em queden molts dies bonics. Em queda molt futbol a les cames. Per això, treballo en el dia a dia. No ho concebo de cap altra manera que no sigui així. El dia que no em trobi amb aquestes sensacions, potser m’ho pensaré. M’agrada ser intens, afrontar cada dia, cada setmana i cada partit com si fos el més important.

Creu que els clubs protegeixen massa els jugadors?

Si exposes massa al jugador a vegades tens més a perdre que no pas a guanyar. Entenc aquesta postura per part dels clubs. Al final depèn de cada caràcter, perfil i la imatge, valors o peces que el club vulgui ensenyar que té a dins seu.

En quin moment comença a desmarcar-se del camí «estipulat» per anar pel seu propi? Perquè tenint en compte com ha anat la seva carrera deu hagut de ser fins i tot difícil.

No crec que faci coses tan diferents com la resta de jugadors. Passem moltes hores junts i tots volem el mateix. A mi el que em satisfà, m’alegra i m’omple és guanyar partits, disfrutar, competir i sentir-me bé. Aquí ho estic tenint. Al Girona hi ha un grup excepcional amb un staff tècnic meravellós, això ajuda que el dia a dia sigui excel·lent.

Ha influenciat gaire la seva família, en aquest sentit? Ara els intenta transmetre el mateix als seus fills?

Sí, segur. Tot el que anem vivint i experimentant ens va marcant. La família és aquell grup de persones amb qui passes més temps. Estic segur que la identitat i el caràcter que tenien els meus pares, avis i, segurament, rebesavis és una cosa que tots hem anat heretant per ser com som. No en tinc cap dubte.

I Juan Mata, veritat? Recordarà el dia que va anar a comprar a la Dolce & Gabanna...

I tant. Però no només Juan, també altres jugadors com Fernando (Torres) i al València també vaig tenir grans companys. Em recordo molt de Víctor Ruiz, que teníem bona relació. Aprens de tots. Al Chelsea em va marcar molt Paulo Ferreira, un jugador que ho havia guanyat pràcticament tot i no li importava perdre el seu temps amb un xaval com jo que era un pipiolo i no havia fet res. M’explicava, m’ensenyava, compartia situacions... Quan portava setmanes i mesos sense competir, era el primer en entrar i l’últim en marxar. Des de petit que m’hi fixo molt, ho valoro, i sempre he tingut clar que els meus referents són aquests. Independentment dels títols o tot el talent que puguin tenir com a jugadors. Per mi val molt més poder ajudar als companys i tenir un caràcter exemplar.

La lectura també ha estat important. Ha estat un refugi en molts moments?

Sí, per descomptat. Crec que llegeixo més quan pitjor estic, és una via d’escapament. M’agraden diferents tipus de lectures, però tenir una bona novel·la o un bon llibre quan necessites temps per tu a vegades t’ajuda a bregar amb qualsevol situació. Sempre m’ha agradat molt la lectura. També explico que Mata és qui em va marcar més en aquest sentit. Des que soc pare, menys, però cada dia intento llegir una estoneta.

«Al meu diari hi escric sobre mi perquè m’agrada tenir un ordre i un control. Em proposo objectius diaris i setmanals»

Continua escrivint el seu diari? Què posa sobre Girona? Si és que es pot dir.

Sí. Més que de Girona, escric sobre mi. Un exemple senzill: com que aquesta setmana veníem d’un partit diumenge i juguem divendres, he intentat enfocar la sessió d’avui amb la intensitat adequada o intento, fins i tot, recuperar-me bé després, descansar bé per la nit i cuidar l’alimentació. Em recordo aquestes coses. A vegades si no hi dedico el temps d’escriure-ho pel matí perquè quedi constància, no ho tinc tot tan controlat. M’agrada tenir un ordre, malgrat que sempre pot variar. El que sí que tinc són uns objectius diaris i setmanals. Per més que sigui, ho intento.

Deia que tenia ganes d’una nova etapa a prop dels seus. A Girona pot tornar a sentir les arrels faldudes?

Sí. A cada partit tenim molta gent del poble que ens ve a veure. Tenim el seu recolzament. Quan vam jugar a Vila-real, que està a uns 45 minuts de casa, hi havia molta gent d’Ulldecona. Molta. No havia vist mai tantes banderes del nostre equip del poble. Això és bonic. A més a més, que hi sigui Aleix i estiguem junts li suma emoció. Encara hi ha més seguiment de l’habitual. Després de tant de temps fora jugant en una lliga que potser no podia tenir tant seguiment perquè és més difícil accedir-hi, estic convençut que ara poden veure més partits nostres. El Girona ha sumat aficionats a Ulldecona.

Coincidir amb Aleix Garcia deu ser especial. En el terreny de joc s’entenen molt i molt bé. També fora del futbol? Patrocinen les equipacions de l’Ulldecona.

Hi ha la nostra cara per davant i per darrere. Som amics, companys, de tot... La bona relació que teníem abans de jugar junts s’ha accentuat perquè compartim molts més moments durant el dia. Gaudeixo molt dins i fora del camp amb ell. Fins i tot, en moments en què el partit està una mica tens o quan fa falta empènyer més durant la setmana sé que entre l’un i l’altre ens podem recolzar. És una figura que em dona suport.

Què suposa per al poble tenir dos jugadors d’alt nivell jugant junts?

La sensació és que hi ha molta il·lusió, crec que se senten orgullosos de nosaltres. Fins i tot, gent que no és del poble però és ebrenca. Quan te’ls trobes, et diuen paraules boniques, que et segueixen molt i et donen l’enhorabona. És un goig poder fer un esport que se’t dona bé, que la gent que et segueix se senti identificada i donar-los felicitat i alegria quan guanyes.

També ha encaixat molt bé entre els gironins. Hi ha una imatge que molta gent té gravada i és que tant si es guanya com si es perd a cada partit fa la volta a tot l’estadi per aplaudir a l’afició. És una mostra d’agraïment?

Ho he heretat d’Anglaterra. És un detall per donar les gràcies a tota l’afició pel seu suport. Sempre hi ha la zona de darrere la porteria que fa una mica més de fressa (el Jovent Gironí al Gol Sud) i normalment hi passem més temps, però hi ha molta més gent al camp que ens anima, ens recolza i està al nostre costat tant en els dies bons com els dolents. Se’ls ha d’agrair. És una manera molt senzilla i molt bàsica de fer-los-ho saber. Amb gestos així intentem demostrar-los com valorem tot el que fan.

En moltes de les publicacions que fa el club, aficionats del Southampton escriuen demanant que torni. Li agradaria deixar la mateixa empremta aquí?

Sí. Quan vaig marxar d’allà, els missatges que vaig rebre eren els missatges que m’hauria agradat rebre el primer dia que vaig arribar. Deixar un lloc i saber que valoren el que has fet, que estan contents perquè, independentment de si ho has fet millor o pitjor, has defensat la samarreta amb un respecte, has tractat cada partit com si fos el més important i que t’agraeixin l’esforç que has fet durant tot el temps... Poc més es pot demanar.

Com se sent com a jugador de Míchel? És un dels més importants per ell, havent-ho jugat tot sempre que ha estat disponible.

Dins de la meva figura i el meu rol, intento ajudar sempre l’equip tant amb pilota com sense. Fins i tot, en moments en què es pugui patir una mica més, aprofitar l’experiència que tinc tant ofensivament com defensivament per fer un pas endavant i que les sensacions millorin de mica en mica. Aquest és el meu treball en el dia a dia i als partits. Tenim jugadors molt bons, hi ha molt talent, però fa falta estar sempre actiu, intens i no regalar minuts ni ocasions perquè en aquesta lliga i contra aquests equips si no estàs al 100% o concentrat els 90 minuts qualsevol badada et pot perjudicar.

Creu que a vegades els àrbitres són injustos amb vostè?

Últimament s’estan portant bé, però sí que és veritat que al principi em va costar una mica saber fins a on podia arribar amb el contacte. A Anglaterra és un joc molt més permissiu. A poc a poc intento conèixer als àrbitres. El delegat Javier Galiano, que va ser àrbitre professional, sempre em fa l’anàlisi de l’àrbitre amb les seves característiques: si puc parlar o no amb ell, si em deixarà més o menys contacte... Això em fa sortir al partit més mentalitzat per saber què em trobaré al camp.

Amb la cessió de Terrats, els fa patir que si mai hi ha alguna baixa es debiliti el mig del camp?

Està tot molt igualat i molts equips reaccionen, sumant més ràpid del que és habitual quan es veuen avall. Ara mateix en un espai de tres a cinc punts hi ha molts equips. Poder sumar dues victòries seguides et distància de la zona perillosa. Aquesta és la idea. No fa gaire el València estava en una zona tranquil·la i ara mateix es veu amb l’aigua al coll. Veurem fins a on arribem i si patim o no, però l’ideal seria que no. Tant de bo mirem més cap a dalt que cap avall.

Què és el que més l’atrau del projecte? D’experiència a Primera Divisió, n’hi ha poca.

Més que res era el fet de poder venir aquí i liderar un projecte des del camp. El dia que marxi vull haver aconseguit que el Girona s’hagi mantingut a Primera durant un bon període. Que no sigui un club que puja i baixa, sinó que es pugui comptar amb ell com un fix de Primera. Per mi seria un objectiu complert.

A vegades va a veure el filial quan té lliure. Quin valor dona a la feina que s’està fent des de la base?

Tot és una evolució. Si treballes bé des de baix, tindràs més premis a dalt. És cert que és a llarg termini, però si el projecte surt com tots volem per competir al primer nivell durant molt de temps s’ha de treballar bé des de la base. El Girona ha fet un pas endavant en els darrers anys i el talent dels joves és una de les seves característiques. Té un dels planters més potents de Catalunya, tant de bo pugui seguir augmentant el nivell amb el temps.

«Des de petit que els meus referents són els jugadors que ajuden als companys i tenen un caràcter exemplar»

Quan va començar compartia vestidor amb referents com Messi, Xavi, Drogba, Terry... Passar a ser vostè el referent també és un procés?

També és una evolució. Recordo que quan tenia 24-25 anys em costava molt més el fet de seure amb algú o fer qualsevol explicació tàctica. En canvi, ara que conec més el joc, l’he viscut més i he estat nombroses vegades en qualsevol situació, em sento més còmode explicant els aspectes del joc. M’agrada més demostrar que dir, però si alguna vegada fes falta ajudar a un jugador seré el primer en estar per ell.

Van ser molts anys a Anglaterra. En dies grisos com avui se’n recorda? (El dia de l’entrevista plovia).

Sí. Avui entrenant hi pensava... El camp està humit, la pilota corre ràpida... Tinc moments de nostàlgia, però la veritat és que el temps dels dies com avui no el trobo a faltar massa.

Li va saber greu que el Barça no apliqués l’opció de recompra quan va anar al Chelsea?

No. Potser si l’hagués aplicat, hagués tornat i no hagués jugat. Mai se sap. Si no la va aplicar deuria ser perquè va veure que no estava preparat. Les decisions que he anat prenent van ser en base al què tenia en aquell moment i, sincerament, canviaria poc. Al final intentes fer el millor per tu, anant al lloc on creus que podràs rendir millor.

Espanya, Anglaterra i Alemanya, què s’emporta de cada lloc? Ha estat difícil topar amb la realitat quan no ha jugat?

Quan no jugues, també et serveix per valorar els cops que ho has fet i gaudir del futbol assíduament. Va ser una època en què d’experiència estava bastant verd i em va servir molt. Anar a València i jugar 15 partits en tot l’any..., a Stuttgart vaig jugar més però vam estar en descens pràcticament tota la temporada... Em va servir moltíssim. A Anglaterra (Southampton) em van donar la possibilitat de poder gaudir durant set temporades d’un nivell com la Premier i és «lo más de lo más». Sentir-te important i un dels capitans és difícil de superar. M’emporto coses de cada any, club i experiència. Després hi ha les relacions personals, evidentment.

Parla perfectament l’anglès, l’alemany també? Va aprendre’l per una qüestió d’empatia amb el lloc on estava com Míchel amb el català o per què, si no, no s’entenia? Quants en parla, per curiositat?

No... Vaig acabar donant una entrevista en alemany i l’altre dia que el sentia a parlar entenia alguna cosa, però se m’ha rovellat bastant. Fa molt que no hi soc. En anglès podia defensar-me a Alemanya, però és cert que el primer entrenador no el parlava. M’agrada aprendre idiomes i m’ho vaig prendre com un repte. Anava aprenent paraules i, sobretot, en temes futbolístics vaig acabar entenent les xerrades. A vegades sortia al camp i no sabia molt bé què em tocava fer. (Riu). Parlar, parlar, parlo català, castellà i anglès. He intentat aprendre una mica de francès i una mica d’alemany. Els entenc, però parlar-los seria tirar-me a la piscina.