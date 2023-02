El visitant que tothom vol rebre

Només l’Almeria i l’Elx, que han sumat únicament tres punts fora de casa, ho fan pitjor que el Girona com a visitant, que n’ha aconseguit sis, els mateixos que el València. Els de Míchel són aquell convidat que tothom vol rebre, perquè és lluny de Montilivi on solen mostrar la seva pitjor versió, amb comptades excepcions com l’empat al Bernábeu (1-1), la derrota contra el Betis (2-1) en un partit que mereixien guanyar, o el disgust de Vila-real de la mà de Del Cerro Grande amb els seus tres penals en contra, l’últim, el decisiu, quan passava un minut de l’afegit que havia concedit.

El Girona, fora de casa, únicament ha sigut capaç de guanyar a Elx (1-2) i d’allò ja en fa tres mesos, era al novembre, precisament en la darrera jornada abans de l’aturada pel Mundial. La resta del botí com a visitant es redueix als empats amb el Mallorca, el Madrid i l’Espanyol. La resta de viatges es compten per derrotes, des de l’ensopegada a València (1-0) en l’estrena de la temporada, fins ahir a Cadis. Cadis - Girona (2-0): Rebolcada amb majúscules L’equip va desaprofitar una magnífica oportunitat per acostar-se més a la permanència. De sortir de Cadis amb 8 punts d’avantatge sobre el descens, ho va fer amb la meitat (4) a l’espera del que faci avui el València, que ara és qui marca la salvació. Els andalusos, mentretant, surten del descens, se situen a només dos punts del Girona i li han guanyat l’average perquè a Montilivi s’hi va registrar un empat (1-1) salvat in extremis per Stuani en el darrer sospir de l’afegit, i des del punt de penal. A casa el Girona ha sumat 18 punts, és el setè millor local de Primera. És allà on divendres seguirà la lluita. Una nova final, aquell dia, amb l’Almeria. Miguel veu la cinquena groga i serà baixa contra l’Almeria