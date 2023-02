«N’hi ha per fer-s’ho mirar». Aquest va ser un dels molts titulars, i tots negatius, que va donar Míchel divendres a la nit a la sala de premsa del Nuevo Mirandilla després de la derrota del Girona contra el Cadis (2-0). «No hem competit ni existit», «el rival ha estat més intens i agressiu que nosaltres i així és impossible» o «és impossible guanyar si perdem el 75% dels duels», en serien alguns altres. El discurs del resignat Míchel evidenciava que l’equip no havia tingut la seva nit i havia signat el pitjor partit de la temporada. Trobar llum en un dia així és impossible. Ningú es va salvar del decebedor partit del Girona a Cadis, per molt que alguns correguessin i hi anessin amb més encert més que altres. Regirant regirant, si s’ha de triar un moment positiu d’aquell partit, només es podria rescatar el debut d’Alexander Callens amb la samarreta blanc-i-vermella.

Arribat al mercat d’hivern com el central ràpid i corrector que mancava a la plantilla i malgrat que acumulava més d’un mes i mig sense competir, Míchel va donar l’alternativa a Callens a la segona part del partit a Cadis. El peruà va entrar en el lloc de Bernardo Espinosa, amb targeta groga, i va ser un dels tres canvis que va fer el tècnic a la mitja part, ja amb 2-0 al marcador. Quaranta-cinc minuts no és un interval de temps del qual se’n pugui treure cap conclusió. Sí que, tanmateix, es va veure que Callens és un central agressiu i que mossega. «Jo ja estava escalfant abans de la mitja part i quan el míster va dir que faria canvis al vestidor, em va tocar. Estava preparat», explicava. L’ex del New York City era conscient que amb 2-0, el partit feia molta pujada. Vint-i-nou de trenta-tres passades correctes, tres refusos i una recuperació en l’únic duel que va disputar contra un rival del Cadis va ser el balanç estadístic de Callens el dia del seu debut. El defensa és partidari de «girar full» i pensar ja en l’Almeria, un altre «rival directe». «La derrota va ser una pedra en el camí. Cal millorar moltíssim per mantenir-nos, però estic segur que l’equip remuntarà aquesta situació», assegurava.

La derrota a Cadis, doncs, quedarà per al record com el dia de l’estrena de Callens. Amb el peruà, el Girona ja ha fet servir aquesta temporada vint-i-nou jugadors, entre Lliga i Copa. L’altre fitxatge d’hivern, Viktor Tsygankov, que també va tenir minuts a Cadis, ja havia debutat en la jornada anterior contra el València a Montilivi. Els vint-i-nou jugadors utilitzats fins ara per Míchel són una xifra altíssima, si bé no situen el Girona entre els equips que més futbolistes. I és que sense anar més lluny, el Cadis, n’ha hagut de fer servir trenta-quatre ja. El conjunt andalús ha fet set fitxatges aquest mercat d’hivern per mirar de sortir del pou i això explica una mica aquest número tan alt. Rere el Cadis, el Sevilla amb trenta-tres, el Valladolid amb trenta-dos, el Betis, l’Elx, la Reial Societat i l’Espanyol amb trenta també superen el Girona pel que fa al nombre de jugadors utilitzats fins ara. Això sí, dels vint-i-nou que han participat fins ara aquest curs n’hi ha quatre que ja no són a la plantilla:Samu Saiz (Sivasspor), Ramon Terrats (Vila-real B), Manu Vallejo (Oviedo) i Ureña (Cartagena). Pendents del lateral esquerre

Pendents de la recuperació de David López, caldrà veure si els minuts de Callens al Nuevo Mirandilla tenen continuïtat en els partits següents. Quan el de Sant Cugat del Vallès ha estat en condicions, Míchel sempre s’ha decantat pel tàndem que forma amb Santi Bueno, per davant de Bernardo i de Juanpe, que a Cadis va veure com Callens el passava per davant a l’hora d’entrar al camp. Míchel ha de gestionar una plantilla amb cinc centrals ara que ha passat de jugar amb línia de cinc al darrere i necessitar-ne tres cada partit, a fer-ho amb quatre i haver-ne de menester només dos. Javi Hernández era una altra de les alternatives per jugar a l’eix, però l’arribada de Callens el restringeix, d’entrada, únicament a ser lateral esquerre. En aquest sentit, el jugador andalús es perfila titular divendres contra l’Almeria arran de la sanció que rebrà Miguel Gutiérrez, que a Cadis va veure la cinquena targeta groga de la temporada. Javi Hernández es va lesionar en un amistós contra l’Osasuna a Montilivi al desembre i no juga un partit oficial amb el Girona d’ençà del partit de Copa a Quintanar del Rei, ben bé abans de l’aturada pel Mundial de Qatar.