Tip de no tenir minuts, Ramon Terrats va demanar al Girona sortir al mercat d’hivern per poder gaudir de protagonisme i continuar creixent. La proposta del Vila-real B per competir a Segona A era ideal per al migcampista barceloní que, només arribar, va ser titular les tres primeres jornades. La jugada encara li pot sortir més bé a Terrats, que ja fa un parell de setmanes que va convocat amb el primer equip i s’entrena a les ordres de Quique Setién.

La greu lesió de Francis Coquelin diumenge contra el Barça -té els lligaments encreuats el genoll trencats i s’estarà sis mesos fora de combat- pot obrir les portes el primer equip a Terrats. I més amb el canvi de normativa que impedeix els clubs fitxar cap substitut en cas de lesió de llarga durada. De fet, el Vila-real només podria incorporar un jugador a l’atur per reforçar el mig del camp. És per això, que Terrats es perfila com l’opció més viable per a l’entitat castellonenca per ocupar el buit deixat per Coquelin.

En el contracte de cessió entre el Girona i el Vila-real no hi ha inclosa cap clàusula per la qual el club de Montilivi hagi d’ingressar una quantitat econòmica en cas que Terrats debuti amb el primer equip. Sí que hi ha, per contra, una opció de compra no obligatòria de 2’5 milions d’euros. Caldrà veure, doncs, si Setién compta amb Terrats, li dóna partits i, arribats al cas, si el club es planteja executar-la. La cessió també contempla una variable que fa que el Girona ingressi una quantitat de diners en cas que Terrats no disputi un mínim de partits.

De moment, el Vila-real, que al gener va deixar anar Morlanes al Mallorca, veu en Terrats l’opció més viable i econòmica per tapar el forat que deixa Capoue. En aquest sentit, la normativa de la Federació diu també que si Terrats disputés deu partits amb el primer equip no podria baixar amb el filial aquesta temporada.