El Girona va perdre a Cadis divendres passat oferint unes sensacions d’allò més dolentes en el pitjor partit de la temporada. Una derrota que, gràcies a la combinació de resultats, només ha fet disminuir l’avantatge de punts respecte al descens de cinc a quatre punts. Res se’n va salvar de la desfeta a Cadis, on l’equip no va tenir una arribada amb cara i ulls fins al minut 68, amb un cop de cap d’Iván Martín que va sortir fora. Una altra rematada amb el cap de Romeu i poca cosa més va ser el trist bagatge ofensiu d’un Girona que, tot i això, continua sent un dels equips més golejadors de Primera Divisió. Amb vint-i-set gols a favor, els de Míchel són el setè club que més gols marca. Ara bé, l’espessor general i, sobretot, ofensiva, al Nuevo Mirandilla va ser més que preocupant i qui sap si pot ser la confirmació que comença a haver-hi un problema a dalt. Punteria, encert, qualitat? Sigui el que sigui, la realitat és que el Girona ha marcat només un gol en les quatre darreres jornades (Vila-real, Barça, València i Cadis) i necessita urgentment posar fi a la poca inspiració davant de porteria rival.

Traient l’excepció del dia del Cadis, no és que el Girona hagi desaparegut ofensivament. De fet, en el penúltim partit contra el València, els de Míchel van atropellar literalment el rival i el van sotmetre a un setge incessant durant molts minuts que bé es podria haver convertit en golejada (20 rematades). Tot i això, només Borja García va ser capaç de batre un Mamardashvili entonadíssim. Stuani, Castellanos i companyia no van tenir l’encert que tampoc va tenir Iván Martín el dia del Barça. Contra els blaugranes, el Girona, lògicament, va tenir menys arribades, però algunes sí que van ser clares com la del mitjapunta basc que va rematar fora una centrada d’Aleix Garcia que hauria suposat l’1-1. A Vila-real, en l’anterior jornada, l’equip també es va veure superat en el joc durant moltes fases pel conjunt groguet, a qui va saber contenir defensivament fins al penúltim segon. En atac, a la Ceràmica, també va costar, però com el dia del Barça, l’equip va trepitjar més àrea i Cristhian Stuani va tenir una clara ocasió davant Reina.

Encara que sigui feina col·lectiva, quan un equip no marca sempre es mira els davanters. En aquest sentit, l’estadística diu que Taty Castellanos encara no ha vist porteria aquest 2023. L’argentí no marca des de l’empat contra el Rayo Vallecano en la represa de la Lliga després el Mundial (2-2). Des de llavors, ha encadenat quatre titularitats i una suplència -va jugar mitja hora a Vila-real) en què no ha estat encertat en les ocasions que ha tingut de cara a porteria. Castellanos va gaudir de bones oportunitats sobretot el dia del València i també davant el Sevilla. Fins ara, el jugador cedit pel New York City ha marcat quatre gols a la Lliga i un altre a la Copa. Per la seva banda, Stuani, no veu porteria des del gol decisiu contra el Sevilla (2-1). Des de llavors, ha estat titular a Vila-real i ha entrat de refresc contra Barça i València, sense trobar el camí del gol. A Cadis, no hi va ser perquè estava sancionat per acumulació d’amonestacions.

El llistat de davanters centres del Girona s’acaba aquí. Sense Manu Vallejo cedit a l’Oviedo i que no entrava als plans de Míchel, l’equip s’ha quedat amb molts mitjapuntes com Riquelme, Villa, Borja García, Iván Martín o Viktor Tsygankov, que no són atacants purs.