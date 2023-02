Conscients que acabava contracte al mes de juny, hi va haver clubs que van trucar la porta de Valery Fernández. El de l'Escala, tanmateix, tenia clar que volia quedar-se i finalment, va arribar a una entesa amb el Girona per renovar fins al 2026. "La meva prioritat era quedar-me aquí. És l'escenari ideal per continuar creixent", ha dit aquest migdia en la presentació de l'acord de renovació. Valery ha assegurat que veu complert "un somni" i ha agraït al club "la confiança".

ESPECIAL

"És un dia molt especial per la meva carrera. Vull agrair al club l'oportunitat i confiança de tothom perquè m'han fet créixer molt. És un llarg bagatge, molts moments viscuts, de bons i de dolents, una muntanya russa d'emocions. És un dia que no oblidaré mai. Vinc de baix, de la base, de la casa i veure com fas els passos de gegant i que el club confia en mi per tants anys m'omple d'orgull".

MISSATGE

"Als joves els diria que continuïn lluitant. Que el camí és ple d'obstacles, no de roses. He tingut moments de pocs minuts i participar poc i veure com no sortia tot com volia i de pensar que el meu somni no es compliria. És molt complicat perquè el futbol d'elit només hi arriben uns privilegiats. Amb sacrifici i esforç és més fàcil. Que ho intentin. Que lluitin pel seu somni".

EL NOU VALERY

"He canviat molt. Vaig pujar amb 18 anys. Era un nen. Tenia molts nervis. Ara es nota l'edat i la maduresa. Vaig tenir bona actuació el primer any, després la lesió greu i a partir d'aquí valores molts moments fins al dia d'avui. La meva mentalitat ha canviat totalment. Em sento molt tranquil per competir i sóc molt més fort mentalment i també he fet pas endavant físicament. Tinc alta confiança en mi mateix".

MILLOR MOMENT

"És el meu millor moment. Físicament, mentalment. Tinc la confiança del míster i del club. Això dona tranquil·litat i confiança. Tinc escenari ideal per continuar creixent. Soc feliç i espero estar aquí molts més anys.

OFERTES

Hi ha hagut interessos de clubs, sí. D'ofertes, no. A l'estiu quedava lliure i sempre és més fàcil poder mirar. La meva prioritat ha estat sempre estar aquí i la del club també. No m'ho vaig pensar ni dos cops. Soc molt feliç i vull seguir més anys.

OBJECTIU

"Ara vull convertir-me en indiscutible. Soc en el camí correcte. Tant de bo algun dia pugui ser primer capità. Seria un somni. No ho oblidaré mai per l'escenari on va ser. Vull seguir sumant moments des de la humilitat.

LESIÓ

"Evoluciona bé. És petita. Vaig voler continuar jugant i vaig notar una petita molèstia a l'isquiotibial. Potser una mica just per divendres perquè encara no he entrenat amb equip. Demà o dijous potser sí."