Després de la derrota a Cadis, el Girona intentarà fer propòsit d'esmena demà al vespre contra l'Almeria a Montilivi. Míchel recupera per al partit David López i Reinier, però continua amb una llarga llista de baixes per lesió (Valery, Couto, Kébé i Yangel Herrera) a les quals s'hi afegeix Miguel Gutiérrez, per sanció. El tècnic ha recordat avui que si el Girona "no està al seu millor nivell, no serà capaç de competir contra ningú". En aquest sentit, el tècnic ha apel·lat a la "humilitat" perquè no passi el mateix que va passar a Cadis.

PREOCUPACIÓ

"A Cadis va ser el pitjor partit que hem jugat aquest any. Ja no ho estic ara perquè els jugadors coneixen el rival saben que és un partit on hem de fer molt bé les coses. És important que l'equip tingui ànima i humilitat en tots els partits perquè acabem de pujar i, principalment jo, penso que de vegades no tenim en compte que cal jugar sempre amb molta humilitat. És per això que quan juguem amb ànima, passió, energia i concentració total amb la nostra afició, hem competit sempre. Només el Cadis i la Reial Societat, que va ser molt efectiva, han estat superiors. Cap altre ens ha guanyat per més d'un gol. És una dada important"

LATERAL ESQUERRE

Pot ser que jugui Javi Hernández, Callens també ho pot fer o podem jugar amb defensa de tres, amb carrilers.

ALMERIA

No han guanyat a fora, però en l'últim partit a fora a Vallecas van ser molt superiors a la primera part. Al mig del camp han trobat dos interiors amb molt de rendiment com Melero i Robertone. Necessitem guanyar per reivindicar-nos del partit de l'altre dia.

RIVAL DIRECTE

Era molt important guanyar a Cadis no per deixar tocat el rival sinó per allunyar-nos de les posicions de descens.- Ara és el mateix. Tots els equips fan passos endavant i la classificació es complica molt. No és quants punts necessitem, però el nostre objectiu de fer història (arribar als 53) ara mateix és molt lluny. Patirem segur però necessitem ser un equip que estigui en una zona més còmode.

PREPARATS PER PATIR

Espero que ho estiguem. La meva preocupació és no perdre la humilitat en cada partit. És important tenir-ho sempre al cap, en cada partit. Si nosaltres fem un partit amb ànima, segur que farem un gran partit. Tinc moltíssima confiança en la meva plantilla. Fent les coses bé podem guanyar qualsevol partit, però ens sembla que ja està tot fet i això em preocupa molt. Pot ser que perdre dos o tres partits ens descol·loqui. Aquesta lliga és complicada i hem de tenir el cap preparat per qualsevol cosa.

MANCA DE GOL

A Cadis va ser un mal partit on no vam tenir ocasions i està oblidat. A Vila-real vam tenir bones ocasions tot i no fer un bon partit amb pilota. Contra el Barça també vam merèixer algun gol. Amb el València vam xutar 23 vegades. L'equip en atac està bé. Quan juguem bé en atac, l'equip defensa més bé. L'Almeria és difícil de recuperar quan recupera la pilota. Si ataquem bé, pot ser que no tinguem tants problemes en defensa.