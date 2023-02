Arran que en els darrers partits a Montilivi, la zona del Palco dels Sastres ha comptat amb una forta presència d'aficionats que s'hi situen per veure-hi el partit de franc, la setmana passada l'Ajuntament, la Universitat, els Mossos i el Girona van reunir-se per mirar de trobar una solució al problema de seguretat i evitar cap ensurt gros. Sense cap entesa ferma encara, les parts es van emplaçar per més endavant per trobar mesures definitives i, mentrestant, l'Ajuntament, el propietari dels terrenys ha marcat la zona amb uns cartells de prohibit passar recordant, amb una piulada a les xarxes, que l’accés a aquest espai no està permès per "motius de seguretat".

❕❌ Avui hem senyalitzat la zona del Palco dels Sastres, al barri de Montilivi, recordant que l’accés a aquest espai està prohibit per motius de seguretat. Gràcies per la col·laboració, pic.twitter.com/Zus8uePbm1 — Ajuntament de Girona (@girona_cat) 17 de febrero de 2023