Amor pel Girona sense fronteres

Es pot estimar un club des de la distància? La resposta és sí. «Des de lluny, possiblement tot es viu una mica menys intensament. La part positiva, per dir-ho així, és que no pateixes tant; però la negativa és que els bons moments no els assaboreixes de la mateixa manera. Però és evident que l’amor pel Girona el mantinc. Segueixo els partits i els seguiré sempre, perquè sóc gironí i l’equip de futbol és una part de la nostra identitat», explica Pol Valero, estudiant d’Erasmus de ciències polítiques a la Central European University (CEU) de Viena, a Àustria. Ell no és l’únic gironí o aficionat del Girona fora de les terres catalanes. El creixement de l’entitat en els darrers anys i l’afegit d’haver aconseguit dos ascensos a Primera, han popularitzat el club més enllà de Catalunya. «El que em va impactar més de Montilivi, quan vaig anar-hi per primera vegada, va ser l’ambient familiar que s’hi viu. Això va provocar que passés a ser el meu club de futbol preferit», diu Thomas Valette, resident a Toulouges. «Tinc família a Riudarenes i la meva cosina, sòcia del club, em va insistir que hi anés, perquè intuïa que m’agradaria. Això va ser durant el segon any del Girona a Primera, el 2018. I em va encantar, la va encertar de ple. L’harmonia que hi ha em recorda a la de l’USAP, el club del meu cor. Heu de pensar que per a nosaltres el rugbi és una tradició. Com si fos una religió, forma part de nosaltres. Però inevitablement, el Girona ara també s’ha fet un lloc en els meus sentiments».

Des d’on veuen els partits?

L’any d’Erasmus de Valero ha coincidit amb el retorn de l’equip blanc-i-vermell a l’elit. «El més segur, si vull veure els partits, és anar a una taverna irlandesa. Allà posen el futbol internacional, bàsicament per la Premier. I d’Espanya solen posar el Barça i el Madrid. Però com hi ha molts televisors, sempre pots intentar enganyar-los perquè posin el Girona», comenta. «També hi ha l’opció d’anar a una casa d’apostes, que allà els fan tots per una multipantalla. Però, vaja, jo tinc contractat una plataforma i els veig al portàtil, des de la meva habitació o des de la sala d’estar de la residència. El que no puc és mirar Twitter a la vegada, perquè la imatge m’arriba tard i llavors perd la gràcia. Això sí, tots els meus amics ja saben que juguem de conya», afegeix, entre rialles.

Una hora i escaig separa Valette de Montilivi, un trajecte que no li impedeix ser un dels habituals de la graderia. «Si haig d’agafar el cotxe i venir sol, ho faig, no hi ha problema. Tampoc ho és canviar-me l’horari laboral. Però ens hem ajuntat uns quants seguidors, que, de fet, hem fundat una penya a Perpinyà. Som una trentena, aproximadament. I quan l’equip juga fora de casa, quedem a l’Arena (E)Sport Bar i donem suport plegats», reconeix. A principi de mes fins i tot van desplaçar-se a Cornellà, en l’empat al RCDE Stadium (2-2).

La permanència és factible

Valero i Valette coincideixen en les possibilitats de salvació del Girona, estabilitzat en una posició còmoda després de la golejada a l’Almeria. «Semblàvem el Brasil de Pelé, divendres. Veig l’equip molt bé, la veritat. Però després de tot el que hem viscut no podem confiar-nos», assegura Valero. «El futbol que practiquem amb Míchel és bonic. Sóc dels optimistes, dels que pensa que tot anirà bé. Encara que no sé com ho fem, però sempre acabem patint», conclou Valette.