Míchel Sánchez i el Girona, destinats a entendre’s per a una nova renovació

«A Tenerife he viscut el moment més emocionant des que formo part del Girona, sí. Però a escala particular va haver-hi un altre instant. Després del partit contra l’Osca, que vam perdre 1-3 i vam caure als llocs de descens. Em va venir Quique Cárcel i em va comentar: Et vull renovar. Li vaig contestar si m’estava vacil·lant. Si em fareu fora, vaig dir. No, no. Pere [Guardiola] està d’acord. Volem renovar-te. Tingues-ho en compte. No canviïs», va relatar Míchel Sánchez, l’entrenador del Girona, en una entrevista publicada fa unes setmanes a El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona. El madrileny, arribat a la banqueta després de les patacades viscudes amb Francisco Rodríguez en les dues finals de play-off consecutives i que havia signat per un any més un altre opcional, es referia al partit jugat el 16 d’octubre de 2021, dos mesos després d’haver-se estrenat a la banqueta gironina. Des de fora podia semblar que l’equip feia aigües, però tot just era l’inici d’un conte de fades que va tenir l’èxtasi al juny, amb l’ascens a Primera. De fet, abans de pujar la sintonia era tan bona que el club va renovar-lo al maig fins al 2024. «Independentment de la categoria en la qual militi l’equip aquesta propera temporada», deia el comunicat. Així de clar ho tenien i ara poden fer un pas més.

«Vull que continuï» «Per a mi ja és el moment de parlar de la renovació de Míchel», va assegurar Quique Cárcel al Superesports de RAC1. «Mentre jo formi part d'aquest projecte, tinc l'entrenador que més m'agrada. Vull que continuï, aquesta és la idea. I pel que sé, ell està molt content aquí, li agradaria seguir i esperem que per molts anys». Preguntat per a quan es podria fer oficial la renovació del madrileny, el director esportiu del Girona no es va mullar. «Desconec si serà aviat o més tard, encara té un any més». La millora en defensa: Un pas més cap a l'objectiu Un vincle especial Hi ha molts directors esportius que tenen el nom de Míchel al cap, però només Cárcel és qui el gaudeix. De fet, un equip de la Lliga s'ha mostrat molt interessat en el madrileny. El Girona ho sap i renovant-lo també es vol curar en salut. El fet que demostri amb resultats a la màxima categoria del futbol estatal que el seu model funciona, ajuda; però el vincle entre club i entrenador va més enllà del qual un tècnic i un equip habitualment troben. Amb Míchel, Cárcel ha descobert que és possible jugar a futbol i guanyar d'una altra manera que no sigui la de Machín. I el més important, ambdues parts estan construint una cosa comuna que tots senten seva. Hi ha agraïment, confiança, ganes de treballar i uns principis personals i futbolístics que han propiciat que tot flueixi amb naturalitat. És un projecte liderat per persones, no per càrrecs. Cárcel també acaba contracte el 2024 i de bracet del tècnic també ha de decidir quins futbolistes renovaran i quins marxaran en els pròxims mesos. Tots dos treballen en la mateixa direcció i les converses són freqüents. No s'amaga res, a Montilivi. Un símptoma inequívoc de la implicació existent.