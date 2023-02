La millora en defensa: Un pas més cap a l’objectiu

El Girona pot extreure moltes coses de la victòria incontestable contra l’Almeria (6-2). I no només per tractar-se, com bé deia Míchel, del «millor partit de la temporada de cara a porteria» que el situa com al tercer conjunt més golejador de Primera Divisió per darrere del Barça i el Madrid. Divendres passat l’equip va tornar a deixar el balanç de gols a favor i en contra a zero (33-33), unes xifres que no tenia des del passat mes de setembre de 2022 quan va perdre al camp del Betis (2-1). A partir d’aleshores, sempre havia mantingut el còmput global en negatiu amb una màxima diferència de quatre dianes en quatre jornades.

«L’objectiu és posar-nos en positiu i, de fet, podríem considerar el zero com a positiu. Seria encara millor si no haguéssim encaixat, com a mínim el segon gol que és de traca i no m’ha agradat gens», comentava l’entrenador. La primera diana de l’Almeria, obra de Ramazani (min.66), va venir precedida d’un malentès entre Toni Villa i Arnau a l’hora de defensar a Robertone que és qui posa la centrada a la frontal de l’àrea petita per a l’extrem belga. «Als jugadors els dic que les intermitges no serveixen per a res perquè si passa la centrada no es pot ni defensar la rematada ni defensar l’u contra u. Les ajudes han de ser molt directes», va explicar. Mentre que la segona es va produir després d’una passada en llarg també de Robertone des del mig cel camp cap a El Bilal (min.81) que va agafar per sorpresa als gironins. «Hem de millorar-ho perquè d’aquesta manera estaríem en positiu. Ho necessitem. No marcarem sis gols a tots els partits, ni molt menys, però tampoc serà fàcil marcar-ne dos per poder guanyar. Contra el València vam donar-nos l’oportunitat d’aconseguir la victòria amb un gol (1-0). Hem de repetir més aquestes actuacions», insistia Míchel.

En aquest sentit, les errades puntuals continuen penalitzant a l’equip tot i controlar molt més les diferents situacions del partit i haver augmentat l’efectivitat a la porteria contrària. La millora del Girona en defensa és un fet i li ha de servir per anar fent passos cap a la permanència. Aquest diumenge a San Mamés, el conjunt blanc-i-vermell haurà d’intentar assolir el següent repte: tenir més gols a favor que no pas en contra. Això no passa des de l’inici del curs quan en la cinquena jornada va imposar-se al Valladolid (2-1) amb 6 gols a favor i 5 en contra. Ha passat molt temps des de llavors.