Enric Serrat: Noranta anys inoblidables d'amor al Girona

Fem un viatge al passat. Concretament, fins a l’any 1955. «Fitxar pel Girona va ser una alegria, és l’equip del meu cor», explica Enric Serrat (Olot, 1933), que avui compleix noranta anys. Una breu presentació amb el president Pablo García del Amo va ser suficient per a un sí que no es va fer pregar. L’entrenador era el mític Emili Aldecoa. «Recordo el dia del meu debut», relata, fent una extraordinària lliçó de memòria. «Va ser al camp del Júpiter, i vam guanyar. Jo, que arribava després de sentir que al Barça no em volien de cap manera, perquè qui manava es pensava que era dolent, vaig veure que no, que encara servia per a alguna cosa, perquè en Ribera i en Coll s’afartaven a fer gols gràcies a les meves assistències». Una rialla acompanya la narració. Serrat respira orgull i felicitat. Era migcampista.

Ens rep al menjador de casa seva, en què destaca un retrat de la seva època de futbolista blanc-i-vermell que immortalitza un gol al camp de l’Arenas, quan el Girona va pujar a Segona Divisió. Té el televisor apagat. «Aquí és on veig els partits, ara. Des de la butaca. Ja sóc massa gran per anar a Montilivi. Però quan vaig anar-hi en l’anterior etapa a Primera i vaig veure l’ambient que es vivia, ja hauria saltat al camp, ja». Serrat passa les pàgines d’un àlbum de fotografies que amaga moltes històries. N’explica algunes. L’acompanyen totes. «Han canviat moltes coses, aquests anys. La societat no és la mateixa, els valors són diferents, fins i tot s’ha perdut bastant el respecte que abans teníem cap als que en sabien més que nosaltres, encara que només fos per experiència. Però al futbol s’hi juga idèntic: amb el cap, per pensar, i amb els peus, per fer-ho possible. El que no és igual és la gent que se’n cuida», afirma.

La màgia de Vista Alegre

«Era un estadi molt especial, Vista Alegre. Entraves i ho senties. Tenies la gent a tocar i fins i tot a algú el coneixies només d’escoltar-li la veu. Es creava un clima preciós a favor del Girona», diu, amb coneixement de causa. Després de la temporada de l’ascens a Segona, va jugar-hi un any més, en què l’equip es va mantenir a la categoria. Serrat va deixar uns bons registres golejadors. Sense anar més lluny, l’any a Segona va signar vuit gols: «Jo tenia un bon xut, amb la dreta. Però l’esquerra només la tenia per caminar. L’Aldecoa ens entrenava molt bé i no es deixava prendre el pèl, tenia personalitat».

Serrat, que cada matí, quan es lleva, dedica una bona estona a realitzar exercicis de mobilitat per estar en forma, confessa quins hàbits seguien abans els futbolistes. «Hauríeu d’haver vist quins esmorzars, quins dinars i quins sopars ens fotíem. Que vam menjar de bé! Però després pencàvem, eh!». És un pou de saviesa. «El futbol de carrer i la picardia s’han perdut. Ara tot es controla a l’extrem i no és bo. Un jugador només pot créixer quan ho prova, s’equivoca i ho torna a provar fins que encerta. Crec que avui no hi ha tanta llibertat com hi havia».

Històricament, el Girona sempre ha tingut problemes amb l’economia. «Als anys cinquanta no tenien diners per fer quasi res. A mi no em van quedar a deure, però deien que no pagaven a ningú. Que oferien molt, però complien poc. Aquest era l’ambient que em vaig trobar quan vaig arribar-hi. Però entre tots el vam aixecar», apunta Serrat, que d’ofici és «matricer. No un matricer qualsevol, eh. Sóc un bon matricer», deixa clar, abans de continuar: «Abans anàvem a treballar als 14 anys. Havia fet l’aprenentatge i als divuit em tenien molt ben considerat. Però quan el futbol va agafar un pes més important, ho vaig anar deixant». Un cop penjades les botes i juntament amb dos socis, van obrir la seva pròpia societat i venien camions.

Una família unida

L’olotí no ha tingut una vida fàcil. «Em vaig quedar sense pare als 11 anys. Era cap de colla de paletes, tenia a cinc o sis treballadors. Estàvem de meravella». Més endavant també perdria un fill. Al menjador no pot faltar el seu record. «Mira’l, va ser una tragèdia». El que més destaca de la sala d’estar, però, és un quadre en el qual apareixen tots els seus néts i nétes: «Aquesta que és tan menuda pot estudiar el que vulgui perquè és molt intel·ligent; aquesta és mestra; aquesta, infermera; l’altre és enginyera alimentària; l’altre; un assessor d’empreses; aquesta també és mestra i el darrer és inspector d’hisenda. Els tinc tots col·locats. Me’ls estimo molt, a tots; venen cada dia a veure’ns. És molt bonic, tenir-los. I sóc besavi! Me l’asseuen a la falda i es queda adormida, la criatura».

Pot presumir, quan mira enrere. «He tingut, i tinc, una vida feliç. A Girona vaig conèixer la Roser, el 1955, amb qui em vaig casar de seguida. És una dona meravellosa. I aquí seguim, junts. Els nostres fills són fantàstics i què dir de la mainada, és preciosa. No puc demanar més. Bé, sí, que encara no em vull morir. M’hi vull quedar una mica més, amb els meus. No tinc gens de pressa per marxar» finalitza. Si el Girona avui és Primera, és gràcies a l’esforç de tots els que han defensat els seus colors. Persones com Serrat que valen molt la pena.