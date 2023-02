El Girona juga diumenge a l'estadi de l'Athletic Club (14 hores, Movistar). Per a aquest partit, Míchel no podrà comptar amb Callens, lesionat, però recupera Valery. L'entrenador madrileny va donar el seu vistiplau a ampliar la seva vinculació amb el club més enllà del 2024, quan acaba el seu contracte

BAIXES

"S'ha lesionat Callens i continuen de baixa Yangel, Couto i Kebe. Valery ja està bé i pot competir. Tenim algun dubte més, com Toni Villa, perquè s'ha fet mal al genoll i veurem si pot viatjar. La resta està bé".

PROJECTE

"Poder participar en un acte com el de la Ciutat Esportiva és espectacular per a mi. Sento que sóc un més a Girona, estic encantat perquè és un dia històric. Crec que és un pas endavant per al club molt i molt gran. Espero entrenar en les instal·lacions que es construiran".

ATHLETIC

"És un equipàs, per mi és el millor en pressió. T'obliga a defensar molta estona, necessitarem fer un gran partit. Hem d'aconseguir que corrin a la seva esquena, perquè l'equip va cap amunt. Hi haurà un ambient espectacular, el camp és increïble. Volem guanyar i l'escenari és preciós".

PLA DE PARTIT

"La xerrada va ser sobre si ens interessa un partit controlat o elèctric. Perquè després de guanyar, potser estem una mica engrandits. I hem de saber patir, perquè per moments defensarem més que atacarem. I el jugador ha de conèixer aquesta situació, perquè pot passar. No vaig posar el vídeo contra l'Almeria per això. Nosaltres podem fer un partidàs i guanyar, però no vull que el jugador es trobi una situació que no hem preparat. Jo vull pressionar amunt i ho farem, segur. I l'equip vol tenir la pilota, i també ho farem, segur. Però l'Athletic també juga i necessito que Aleix, Borja o Tsygankov entenguin que cal patir i això potser és sense pilota. En aquest sentit, haurem de fer un pas endavant, perquè si no serà molt complicat endur-nos alguna cosa positiva de San Mamés".

CAPACITAT DE SEDUCCIÓ

"Ja vaig dir que aquesta temporada és per al creixement personal, de l'equip, del club... Jo mai he fet res a Primera i crec que la Ciutat Esportiva és el primer pas per demostrar aquesta sensació. Si veus a Romeu, Yangel, Tsygankov... a part dels jugadors que han crescut amb nosaltres... Tot això fa que sigui un aparador per a futurs jugadors. El Girona està fent les coses espectacularment i és el millor lloc on puc estar. I en l'aspecte esportiu, el club ha treballat molt bé".

RENOVACIÓ

"Vull estar aquí. La meva sensació és més important que el contracte. Aquí estic bé i sóc feliç, i vull mantenir la categoria i estar-m'hi molts anys. Si es compleix, seria una gran notícia".

RELAXACIÓ

"No hi ha cap camp on nosaltres no tinguem motivació. És impossible, perquè som els últims a arribar a Primera. Estar a l'elit és un premi que ens hem guanyat, però ens hem de guanyar la permanència. Hem de respectar amb molta humilitat a qualsevol rival. Diumenge serà un partit espectacular, però a Cadis era el mateix per a mi. I cada contrari és així, no crec que cap futbolista pensi diferent. Si fem les coses bé, guanyar a qualsevol és possible. I som un equip que quan ha competit en la seva millor versió, el rival ho passa malament".

EUFÒRIA

"És important demostrar personalitat i que som nosaltres mateixos, perquè tots els rivals tenen un nivell molt alt. Si juguem com sabem, per què no podem guanyar a San Mamés? L'única diferència que he fet aquesta setmana és no posar el vídeo del postpartit, que sempre analitzem per observar les millores. Perquè després d'aconseguir un resultat com el de l'altre dia, hem sortit molt a les televisions: he vist els sis gols mil cops. Per això els remarco la pressió salvatge que fa l'Athletic durant noranta-sis minuts. Patirem, però també podem gaudir".

CALENDARI

"Vull guanyar aquest. Miro el rendiment, contra el Betis vam perdre per petits detalls, però vam ser superiors. Contra l'Atlètic de Madrid vam fer un partit molt bo. El resultat no indica res, però a Cadis no vam ser l'equip que tothom vol, i és així. Només demano al jugador que diumenge sigui ell mateix. Res més. Guanyarem o perdrem partits, però la nostra millor versió ens donarà per intentar-ho".

TITULARS

"L'equip és fantàstic, perquè tothom dona el màxim cada dia. Sempre dic que si entrenem com a equip, col·lectivament, amb compromís, l'equip se'n beneficia. Això és així. Javi Hernández ho va demostrar l'altre dia, també Tsygankov, marcant un gol i fent una assistència, Riquelme a Cadis és suplent, surt marca i assisteix. Tenim un gran equip, no són paraules, és la veritat. La meva preocupació és que tots donin el millor: onze segur que estan contents, però necessito que ho estiguin els vint-i-quatre".