El Girona pot alimentar la seva valentia a San Mamés

El Girona, onzè classificat amb vint-i-set punts, està a cinc punts de l’Athletic Club -setè amb trenta-dos- i cinc per damunt del Getafe -dissetè amb vint-i-dos-. L’equip de Míchel es troba en un encreuament en què pot decidir quin camí agafar, perquè s’enfronta a tots dos de manera consecutiva. Ho fa en condició de visitant, un terreny que aquesta temporada no acaba d’aprofitar-se, ja que els blanc-i-vermells tan sols han guanyat lluny de Montilivi a l’Elx, el darrer classificat. El Girona, però, no té cap dubte: vol anar cap amunt i arriba motivadíssim després del festival de la jornada passada contra l’Almeria (6-2).

Precisament, la golejada davant el conjunt de Rubi provoca diversos enfocaments per al partit de demà a Bilbao (14 hores, Movistar LaLiga). Què ha de fer Míchel? No tocar res, perquè l’onze va funcionar i homes com Javi Hernández i Riquelme van fer-ho bé? O fer algun retoc, com la presència de David López, Miguel Gutiérrez o Valery, aquests dos últims ja recuperats? Beneït problema, el de l’entrenador, sabent que la majoria de peces funcionen i que l’engranatge no es ressent quan hi ha una absència. Però San Mamés és molt San Mamés i caldrà anar amb compte.

Els dubtes de Míchel

El més lògic, si és que això existeix, és que Míchel faci algun retoc. La porteria té lloc fix, amb Gazzaniga sota pals; però a la defensa apareixen un parell d’interrogants: mentre Arnau i Santi Bueno són intocables, Bernardo i David López es jugaran un lloc a l’eix defensiu acompanyant l’uruguaià i Miguel i Javi Hernández, el lateral esquerre. Per agafar algun precedent, el tècnic madrileny ha donat certa continuïtat als futbolistes que quan han entrat, han estat encertats. I Javi Hernández va fer un partidàs, amb gol inclòs. Per mèrits, no seria estrany que repetís presència d’inici.

Qualsevol toca el mig del camp, amb Oriol Romeu i Aleix Garcia com a companys inseparables. De bracet, la parella d’Ulldecona s’ha convertit en una de les més recognoscibles de la Primera Divisió. A partir d’aquí, el ventall de possibilitats s’amplia: Borja fa dies que juga i Riquelme va estar tan bé amb els andalusos que la seva suplència sobtaria. No hi haurà Toni Villa, per un esquinç al turmell esquerre (tampoc Callens a la defensa, que pateix una lesió al múscul semimembranós de la cama dreta i s’afegeix a les absències ja conegudes de Yan Couto, Yangel Herrera i Ibra Kebé); però sí que hi haurà Iván Martín, que va marcar en la darrera jornada i està capacitat per fer treball a l’ombra, sense pilota -se suposa que el partit té números d’anar per aquí-. Qui no hauria de caure de l’alineació és Tsygankov, disposat a mantenir l’elevat to mostrat a Montilivi, ni Castellanos, per la seva feina fosca. També pot irrompre Valery, però és complicat que ho faci d’inici, sortint de la lesió.

Baixes a l’Athletic

Ernesto Valverde no podrà disposar de diversos jugadors: ni els lesionats Íñigo Martínez, Ander Herrera i Capa, ni el sancionat Vivian. El tècnic de l’Athletic, que dimecres jugarà les semifinals de la Copa del Rei contra l’Osasuna, rumia diverses variants per contrarestar l’alegria en el joc del Girona. Amb el retorn d’Unai Simón a la porteria gairebé assegurat i el més que probable 4-3-3 que sol utilitzar, hi ha moltes posicions sense un candidat clar: entre De Marcos, Yuri i Lekue sortiran els dos laterals; els centrals serien Yeray i Paredes; a la sala de màquines podria reservar Vesga per fer jugar Dani Garcia i Muniain -aquest, un pèl més avançat-; també hi haurà espai per a Zárraga o Sancet, a l’espera del qual decideixi en atac, si Berenguer, els Williams, Guruzeta o Raúl García. Tot està obert.

Però a la vegada, tot està en mans d’un Girona que desitja traslladar l’aura que viu a Montilivi lluny del seu estadi. Res serà definitiu, després d’aquestes dues jornades. Però Bilbao i Getafe poden resoldre quin camí agafarà. Serà el bo, l’optimista? O tocarà suar sang com gairebé cada any?