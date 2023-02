El Girona ha fet un pas de gegant cap a la permanència amb una victòria d'impacte a San Mamés que li permet enfilar-se fins als 30 punts. Un triomf en un partit fantàstic dels de Míchel i que només ha perillat en el temps afegit quan Raúl García ha aprofitat un regal de Gazzaniga per fer el 2-3. Abans, els gironins havien signat una actuació brillant que li ha permès situar-se 0-2 als vint minuts gràcies a un gol d'Aleix Garcia i un en pròpia porteria de De Marcos. Abans de la mitja part i després que Yuri retallés distàncies, un altre autogol de Vesga ha situat un 1-3 que feia fregar-se els ulls als aficionats gironins. Tot i el patiment final, el Girona ha acabat celebrant una victòria d'or, la segona fora de casa de la temporada.

En una posada en escena magnífica, el Girona no s'ha deixat intimidar per l'escenari i de seguida s'ha mostrat com un equip reconeixible. Només han hagut de passar quatre minuts perquè Aleix Garcia rebés de Tsygankov al vèrtex interior de l'àrea i, amb la cama esquerra, superés Unai Simón amb un xut cargolat. El partit es posava de cara per als de Míchel que veurien com el porter basc evitava el segon en una ocasió de Castellanos després d'una greu errada de Vesga. Simón no hi ha pogut fer res per salvar una pilota rebotida de De Marcos que ha acabat en autogol.

El setge del Girona a San Mamés donava fruits i amb vint minuts el marcador reflectia un 0-2 deliciós. L'Athletic ha reaccionat tímidament i, sense fer res de l'altre món, s'ha trobat amb un gol de Yuri amb un xut creuat de fora l'àrea. Per mil·límetres, el conjunt basc no ha empatat en una rematada no validada de Williams. El Girona ha aturat el cop i, abans del descans, la sort li ha tornat a somriure quan Vesga, amb el cap, ha enviat la pilota al fons de la seva pròpia porteria.

L'Athletic ha fet un petit pas endavant a la represa que el Girona ha contingut sense problemes. Fins i tot, Agirrezabala ha tret una gran mà a xut de Riquelme a boca de canó que hauria sentenciat. La lesió de Morcillo deixava l'Athletic amb deu i aplanava encara més el camí de la victòria. Tot i això, un regal de Gazzaniga després d'una passada enverinada de Valery ha permès l'Athletic entrar al partit i posar emoció al temps afegit.

Athletic 2 - 3 Girona FC Athletic: Simón (m.46, Agirrezabala), De Marcos (m.77, Capa), Yuri Berchiche, Yerary (m.67, Lekue), Paredes, Vesga, Sancet (m.77, Morcillo), Guruzeta (m.46, Raúl García), Muniain, Iñaki Williams i Berenguer. Girona: Gazzaniga, Arnau, Javi Hernández (m.60, Miguel Gutiérrez), Juanpe, Bueno, Romeu, Aleix Garcia, Tsygankov (m.80, Reinier), Castellanos (m.80, Stuani), Borja García (m. 70, Valery) i Riquelme (m.70, Iván Martín). Gols: 0-1, m.4, Aleix Garcia; 0-2, m.19, De Marcos (pròpia porteria):; 1-2, m.35, Yuri; 1-3, m.45+1, Vesga (pròpia porteria); 2-3, m.89, Raúl García. Àrbitre: Díaz de Mera Escuderos (Castellano-manxec). VAR: González González (Comitè Castellano-lleonès). Ha amonestat De Marcos, Raúl García, Muniain, Yeray, Paredes i l'entrenador Ernesto Valverde (Athletic) i Castellanos, Arnau, Romeu, Gazzaniga i Bueno (Girona). Estadi: San Mamés 42.816 espectadors.

Recupera el minut a minut del partit