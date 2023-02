El Girona s’ha convertit en aquell equip capaç de posar la por al cos al propi lleó. Així ho reflectia un 1-3 en el marcador al descans, i ho va acabar de confirmar el 2-3 final. Ahir els de Míchel van alçar-se a la Catedral, demostrant que estan preparats per mirar cap amunt i que els resultats de dissabte dels rivals per estrènyer encara més la zona de descens no l’influeixen en el seu camí.

L’escenari imposava. San Mamés, que va tenir el gest de dirigir-se al Girona en català a través de la megafonia, es va tenyir de blanc-i-vermell. Un fet habitual perquè són els colors dels bascos, però encara més amb motiu de la visita dels de Míchel. La graderia visitant feia goig amb el mig miler d’aficionats que van acompanyar l’equip i, tenint en compte l’horari favorable del duel, van lluir l’orgull gironí per Bilbao durant tot el cap de setmana.

La recompensa va ser recíproca. Míchel va repetir el mateix onze de la incontestable victòria contra l’Almeria (6-2), deixant Miguel a la banqueta per premiar la bona feina de Javi Hernández al lateral esquerre. El gran moment dels gironins va fer pales de seguida, quan Aleix Garcia va obrir la llauna amb un gol a assistència de Tsygankov, que va portar la defensa local com va voler, impossible per Unai Simón (min.4). El més difícil ja estava fet. I no era cap altra cosa que fer dubtar l’Athletic, amb la baixa de Nico Williams per lesió, recordant-li l’anada a Montilivi (2-1) que havia estat el pitjor partit de la temporada dels bascos. Tant va ser així que De Marcos va marcar-se en pròpia porteria (min.19) en una acció de córner després que el seu porter hagués hagut d’intervenir amb una gran mà per aturar un cacau de Taty. També va ser providencial Gazzaniga per desviar al damunt del travesser una falta perillosa a la frontal de Berenguer. El Girona va salvar-se també gràcies a la intervenció del VAR d’una diana d’Iñaki Williams anul·lada per fora de joc. Finalment, però, l’Athletic va veure porteria mitjançant Yuri Berchiche amb un xut ajustat al pal (min.35).

Els de Valverde van animar-se, tot i que els gironins van tornar a aparèixer per posar de nou la seva música a San Mamés. En una jugada made in Ulldecona, Oriol Romeu va donar el resultat desitjat al descans rematant amb el cap una falta centrada per Aleix (min.45). Encara que el gol va marcar-lo Vesga en ser l’últim que va tocar la pilota. En vista que al tècnic de l’Athletic no li agradava gens el que veia, va realitzar dos canvis a la segona part. Agirrezabala va entrar pel lesionat Unai Simón. Les substitucions i el canvi de sistema en el conjunt local van fer efecte, obligant el Girona a esforçar-se en defensa. En aquest sentit, Míchel va optar per introduir aire fresc amb l’entrada de Miguel per Javi Hernández.

El segon porter de l’Athletic es va posar a prova arran d’un xut perillós de Riquelme. El jugador cedit per l’Atlètic demanava penal per l’acció, però es va desestimar. Abans, Taty es va quedar molt a prop d’una ocasió clara després de rebre un caramel de Tsygankov dins l’àrea. El davanter argentí, però, nova poder recollir-lo. Per la seva part, els de Valverde buscaven el perill mitjançant el germà gran dels Williams. La primera rematada d’Iñaki va sortir per sobre del travesser, mentre que la segona va anar fora un xic desviada. A part d’això, el conjunt local deixava intuir que no tenia idees en atac. Per la qual cosa, els gironins tenien el control de la situació. Tsygankov va continuar intentant ser determinant a l’àrea, aquest cop amb Iván Martín i Valery com a refresc al damunt de la gespa.

S’apropava el final del partit i el cronòmetre només podia córrer a favor del Girona. Míchel va introduir els dos últims canvis per assegurar la victòria amb Stuani i Reinier, que reapareixia després de la lesió. Arnau va encarregar-se que fos més fàcil apareixent en el moment indicat per frustrar un xut ras d’Iñaki. Tot seguir, Berenguer es va quedar amb la mel als llavis sense poder engaltar una pilota centrada a l’àrea. No seria sense patir per culpa d’una errada de Gazzaniga en el control d’una passada enrere de Valery que va acabar amb un gol de Raul Garcia en l’últim minut. Es va poder aguantar la pressió. De nou, jugada mestra de Míchel i l’equip per guanyar bé amb el seu futbol. El Girona i Girona van repicar campanes a la Catedral. I el més important, l’objectiu de la permanència cada vegada és més a prop amb 30 punts a la classificació.

Reinier reapareix després de la lesió en el triomf a San Mamés El resultat, i el que suposa guanyar davant l’Athletic, no va ser l’únic aspecte positiu d’ahir a San Mamés. Reinier Jesús va reaparèixer a Bilbao després de lesionar-se a finals de desembre i no haver participat encara enguany amb l’equip. El brasiler va entrar per Viktor Tsygankov al minut 80, superant, d’aquesta manera, l’afecció al tendó del bíceps femoral de la cama dreta i que era la tercera lesió consecutiva que patia el jugador amb el Girona. Fins ahir, Reinier no competia des de l’empat del Girona al Santiago Bernabéudel passat 30 d’octubre (1-1). Entre l’aturada de la lliga pel Mundial i la lesió, el brasiler havia estat més de quatre mesos aturat. Reinier ha disputat vuit partits amb el Girona, tres com a titular i cinc sortint des de la banqueta. D’altra banda, el lateral Javi Hernández va donar un ensurt durant el partit arran d’unes molèsties físiques que van desencadenar el canvi per Miguel Gutiérrez al minut 71. Míchel però, va explicar després del partit en roda de premsa que el jugador cedit pel Leganés només havia patir un cop al quàdriceps i que, arran d’això, «se li carregava la zona» de la cuixa. El tècnic va premiar ahir el defensa, donant-li la segona titularitat consecutiva per davant de Miguel.

