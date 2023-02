Lluny de l’eufòria per aconseguir una victòria a San Mamés (2-3), Míchel s'ha mostrat serè per analitzar tots els pros i contres en «un partit especial i històric per nosaltres». «El nostre repte és tenir la pilota. La millor emoció és pensar en la següent acció», ha insistit.

«Ens fixem en el rendiment. Ha estat una gran primera part. L‘Athletic és un equip que et sotmet, que és capaç de tenir-te molta estona defensant. Volíem jugar nosaltres a camp rival. Hem fet moltes coses bé. Hem tingut sort amb l’eficàcia, però teníem el partit on volíem. A la segona, ells han sigut superiors. L’Athletic ha posat moltes pilotes a l’àrea, és un equip perillós, no era el pla que volíem perquè, a més, hem patit amb el 2-3», ha comentat el tècnic. No sense destacar que «és una victòria de molt mèrit per la pressió que posa al rival amb la seva afició»: «Estic content pels 30 punts. Són una barrera que ens fa tirar endavant. Si som capaços de mirar el rival a la cara, som un equip molt bo. Si perdem passades, patim. Hem de millorar, tot i que l’equip ha fet un gran treball. Aquest és el rendiment que volem pel que queda», ha afegit.

Sobre el pas endavant a la classificació i la millora com a visitant, ha explicat que «mirem el següent rival»: «A fora de casa no hem aconseguit tots els punts que voldríem, però hem tingut dies brillants com Betis, Atlètic, Madrid... Potser avui ha sigut el dia que hem patit més i hem sabut fer-ho. Si som un equip que té la pilota, fem mal. Han tingut ocasions Roro, Viktor, Taty, Aleix, Borja... A la segona part hem defensat massa. Havíem de tenir una mica més de personalitat en la passada, sabent la pressió d’un rival que et sotmet força. Tenim confiança perquè estem més a prop del que volem. Encara no veig l’equip en la seva màxima expressió. Tenim marge de millora i hem de continuar creixent». «Li he dit a Ernesto que han tingut moltes opcions d’empatar-nos. Hem tingut més encert, però tenim coses a millorar. A la segona part ens ha faltat una mica de tranquil·litat amb la pilota i els últims minuts han sigut una loteria. Hi ha una exigència alta a l’hora de progressar amb el joc. L’Athletic em sembla un rival espectacular, encara més a San Mamés amb l’empenta de l’afició i una manera única de viure el futbol. És una victòria molt important, però sempre amb els peus a terra», ha conclòs.