Diumenge passat, a San Mamés, va ser un dia molt especial per Aleix Garcia. El migcampista d’Ulldecona va ser el gran protagonista de la victòria dels de Míchel a La Catedral marcant el primer gol i participant en els dos següents de De Marcos i Vesga que l’Athletic va marcar-se en pròpia porteria (2-3). En el seu partit número 125 amb el Girona, el jugador va estrenar-se com a golejador en la seva segona etapa al club blanc-i-vermell després de retornar-hi l’estiu l’estiu de 2021 -anteriorment, entre les temporades 2017-19 havia vist porteria en tres ocasions. A més a més, va fer-ho en un escenari significatiu: el seu debut a Primera Divisió va ser a San Mamés. Aleshores, era jugador del Vila-real. Tenia 17 anys.

Aleix Garcia ha madurat molt des que va tornar a Montilivi, convertint-se en un futbolista total. És el migcampista que més ocasions crea a LaLliga i el tercer que més passades fa per darrere de Dani Parejo i Kroos. Del Girona, és el que més assistències ha repartit amb un total de cinc. Després de tantes centrades i assistències, «per fi» va arribar el gol. «Estic content de poder marcar una altra vegada en un camp que és especial per mi», va assegurar Aleix Garcia quan va finalitzar el partit. No marcava des del passat 20 de gener de 2019, quan vestia, precisament, la samarreta del Girona. «Tenia ganes. Em fa molt feliç marcar amb la samarreta del Girona i poder ajudar l’equip», va insistir.

Sobre la importància del triomf, va comentar que «havíem de sumar tres punts fora de casa»: «L’equip ha donat un pas endavant, el treball defensiu ha estat espectacular tot i patir al final. Sabíem que seria complicat sortir de la primera pressió de l’Athletic perquè és molt bona, però hem agafat aire amb possessions més llargues». «Som que encaixa molts gols i si estem en la onzena posició és perquè tenim molta pólvora a dalt. Som molts els jugadors que hem marcat aquesta temporada i tant de bo acabem fent-ho tots».

El «responsable» que hi hagi joc

Aleix Garcia és l’únic jugador de la plantilla que ha disputat tots i cadascun dels partits de lliga que s’han jugat fins a dia d’avui, amb un total de 23 jornades que li fan superar la barrera dels 2.000 minuts. Míchel va fer la següent valoració del migcampista: «Per fi ha aconseguit el gol. Ja són 15 els jugadors que han marcat, un aspecte important per nosaltres. Sempre li dic que ha de mirar més a porteria amb el colpeig que té i ho ha fet, a sobre, amb l’esquerra (és dretà). Ha fet un gran partit. És un jugador top amb la pilota aturada. Es podria dir que és el termòmetre de l’equip perquè si no apareix en el joc, és com si no aparegués el joc de l’equip. Ha de ser responsable que aquest joc sorgeixi».

Aleix Garcia també va dir que «hem d’anar partit a partit, sabent que l’objectiu és la permanència, però per què no somiar?». «Estem jugant un bon futbol i aquesta victòria ens dona força pel que vindrà», va matisar.