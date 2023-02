El Girona va deixar petja diumenge a San Mamés amb un recital que ha entrat directament al museu d’història del club. La victòria a la Catedral (2-3) va deixar bocabadats els aficionats locals bascos que es van rendir a la superioritat d’un equip acabat de pujar com el Girona. Per al mig miler de gironins que van ser a Bilbao i, pels milers que van seguir el partit a distància des de Catalunya, el partit dels de Míchel va ser un gran regal. Els més optimistes hi confiaven, és clar, com també ho feia el tècnic que estava convençut que els seus homes podien donar continuïtat a l’exhibició feta en la jornada anterior contra l’Almeria. Tal dit, tal fet. Els gironins van escombrar l’Athletic Club en una primera part de pel·lícula en què van aconseguir marcar tres gols. Els d’Aleix Garcia i els dos en pròpia porteria de De Marcos i Vesga s’afegeixen els sis que va marcar l’equip contra l’Almeria i confirmen en moment dolç que viu el Girona en atac. Tant és així, que des de fa un parell de jornades, els gironins són el tercer equip màxim realitzador de tota Primera Divisió, ara amb 36 gols. Només el Barça (45) i el Madrid (47) han fet més gols que el Girona fins ara. La xifra situa el conjunt blanc-i-vermell, doncs, al pòdium de la Lliga Santander i l’equipara a d’altres grans clubs de les principals lligues europees. En aquest sentit, els de Míchel, per exemple han marcat més gols que grans clubs continentals com el Roma (30) o el Newcastle (35), quart i cinquè de la Serie A i la Premier League, respectivament, o els mateixos que el Juventus (36). Dels tres primers classificats d’Espanya, Anglaterra, Itàlia, Alemanya i França, el Girona supera el tercer de la Bundesliga, l’Union Berlín, que n’ha fet 35, amb un partit menys jugat, això sí.

Deia Míchel que volia conduir l’equip a ser el millor Girona de la història. De moment va pel bon camí. Amb la permanència encara per estacar, l’equip supera el d’Eusebio Sacristán (18-19), que tenia 24 punts i havia fet 23 gols -era 17è- amb les mateixes jornades. A més a més, segueix les petjades del de Pablo Machín (17-18) que n’havia sumat un més (31), però el supera en gols (36 ara per 31 llavors). Són aquests 36 gols a favor el que fan del Girona una rara avis tant a la Lliga Santander com a Europa. De fet, si tenim en compte els 98 equips de les quatre grans lligues, els de Míchel són el 32è màxims golejadors. Si comparem els registres del Girona amb la Serie A italiana, es pot observar que només cinc equips dels vint de la lliga han marcat més gols que el Girona. Són Nàpols (58), Inter (44), Milan (41), Lazio (39) i Atalanta (42). La resta, quinze clubs amb Juventus, Roma, Bolonya o Udinese, entre altres, no superen els números del Girona de cara a porteria. A la Premier League, a hores d’ara hi ha nou equips que superen els 36 gols del Girona. Tot i això, els de Míchel han fet més gols que, per exemple, el cinquè Newcastle (35), el Chelsea (23) o l’Aston Villa (30). Pel que fa a la Bundesliga, el Girona supera l’Union Berlín, tercer classificat, i que ha fet 35 gols fins ara. El Friburg cinquè, amb 35, o el novè Werder Bremen (34), són alguns dels deu equips de la categoria que han fet menys gols que els gironins. Per acabar, fent un cop d’ull a la lliga francesa, es descobreix que també hi ha una desena d’equips amb meys capacitat golejadora que el Girona, entre els quals, el Niça (33) o el Nantes (25). Més a prop, a la Lliga, només Barça i Madrid superen els gironins. Amb menys gols es queden la resta d’equips de la categoria i criden l’atenció els de la part alta:Reial Societat (32), Atlètic (32), Betis (32), Rayo Vallecano (29), Osasuna 22) o Athletic Club (33), per exemple. Quinze jugadors diferents han vist porteria aquesta temporada Aleix Garcia va tornar a veure porteria diumenge passat a Bilbao després de més d’un any sense fer-ho. El seu darrer gol va ser a la Copa del Rei de la temporada passada al camp del Puertollano (1-5). Amb l’estrena del d’Ulldecona a la Lliga, ja són quinze els futbolistes del Girona que han marcat almenys un gol aquesta campanya. Un ventall d’allò més ampli que fa les delícies d’un Míchel que sempre ha demanat l’aportació golejadora de la resta de la plantilla i no només dels davanters. Curiosament, el llistat ha augmentat increïblement les dues darreres jornades perquè, a part del gol d’Aleix Garcia a Bilbao, contra l’Almeria els sis gols van ser de sis jugadors diferents i, a més a més, també va suposar l’estrena de Viktor Tsygankov i Javi Hernández. Fins ara doncs, els 36 gols del Girona estan repartits de la següent manera:Stuani (6), Castellanos (5), Riquelme (4),, Iván Martín (3), Samu Saiz, Yangel Herrera, David López i Arnau Martínez (2) i Tsygankov, Toni Villa, Javi Hernández, Reinier, Borja García, Aleix Garcia i Oriol Romeu, un. Tot plegat fa que el Girona sigui l’equip que més golejadors diferents té de la categoria, empatat amb el Valencia i l’Almeria. En aquest sentit, cal recordar que dos dels gols gironins van ser marcats per jugadors rivals (Mikel Vesga i Óscar De Marcos), diumenge a San Mamés. Dels jugadors ofensius del Girona, només resten per estrenar-se aquest exercici Valery Fernández i el jove Joel Roca. Homes com Santi Bueno, Juanpe o Bernardo també solen veure porteria durant la temporada amb algun gol d’estratègia a pilota aturada. Cap dels tres centrals n’ha aconseguit fer cap encara enguany. També Yan Couto, ara lesionat, té projecció ofensiva per arribar a l’àrea i marcar. Caldrà veure si la llista de golejadors s’amplia.