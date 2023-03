Bernardo continuarà al Girona, com a mínim, fins al 2024. El club ha anunciat aquest migdia la renovació del central colombià, que acabava contracte el pròxim mes de juny, per un any més. L’acord inclou la possibilitat d'allargar el vincle per un curs més addicional.

El jugador, de 33 anys, va arribar a Montilivi la temporada 2017-18 coincidint amb la primera etapa dels blanc-i-vermells a Primera Divisió i només s'ha mogut de Girona per jugar cedit a l'Espanyol durant un exercici (2019-20). Bernardo va ser una peça clau per aconseguir l'ascens el curs passat, mentre que enguany, entre el canvi de sistema i la competitivitat que hi ha a l'eix de la defensa, no està tenint tanta regularitat. De moment, acumula 13 partits de Lliga.