El Girona va enlluernar diumenge passat amb una victòria d’impacte a San Mamés (2-3). Un recital de joc i control que només es va embrutir en l’afegit arran del regal entre Valery i Gazzaniga. Probablement, qualsevol aficionat neutral que veiés el partit a Bilbao va pensar «caram el Girona, com hi va» i llavors no es va sorprendre trobant l’equip còmodament instal·lat a la classificació més a prop d’Europa que del descens. Aquest espectador independent segur que també devia donar per fet que el Girona n’ha fet d’altres de grans partits com a visitant. I no; no és així. És aquí on plora la criatura. El triomf a San Mamés va ser tot just el segon de la temporada a domicili per a un Girona que és un dels visitants més fluixos de la categoria. De fet, és el setè pitjor amb tan sols dues victòries, a Bilbao i Elx (1-2), i tres empats, a Palma (1-1), Cornellà (1-1) i al Santiago Bernabéu. L’1-1 a Chamartín és, de moment, l’altre gran partit de l’equip lluny de Montilivi.

Míchel recorda tot sovint abans d’encarar alguna sortida que el Girona ha fet «bons partits» fora de casa i sol anar sempre als partits al Metropolitano contra l’Atlètic (2-1) o al Villamarín davant el Betis (2-1), que es van escapar per detalls. No li manca raó. En els dos partits, el Girona va fer mèrits, si no per guanyar, per com a mínim, puntuar, però va pagar les errades individuals gruixudes de Juan Carlos i Samu Saiz que el van condemnar a la derrota. Segurament que la imatge va ser notable sí, però el Girona se’n va tornar amb les mans buides, com també ho va fer de les sortides a Vila-real (1-0) i Cadis (2-0). Evidentment, van ser dos partits molt diferents. Al Nuevo Mirandilla el Girona no va competir i va perdre-hi per mèrits propis. Per contra, a la Ceràmica, els de Míchel van suar i córrer com mai per defensar un punt que al final es va escapolir de les mans arran d’un penal xiulat per Del Cerro grande al minut 100. Elx 1-2 Girona: Es guanyen la tranquil·litat El balanç dels gironins lluny de Montilivi és, doncs, de 9 punts de 33 possibles. Només Getafe (9 i pitjor average general), Cadis (8), Valladolid (7), València (6), Almeria (3) i Elx (3) els tenen pitjors. En aquest sentit, els de Míchel tindran dissabte a Getafe l’oportunitat de confirmar la millora oferta a Bilbao. Es tracta d’un partit més transcendent del que pot semblar perquè un bon resultat al Coliseum Alfonso Pérez encarrilaria encara més la permanència i deixaria tocat un rival directe. Per contra, ensopegar-hi podria significar tornar-se a enfangar en la lluita per baix. Sigui com sigui, els 9 punts que ha sumat el Girona de Míchel a domicili enguany són lluny encara del balanç que van aconseguir Pablo Machín i Eusebio Sacristán. En el curs de l’estrena a Primera (2017-18), el Girona va aconseguir 24 punts amb sis victòries:La Corunya (1-2), Llevant (1-2), Espanyol (0-1), Vila-real (0-2), Alabès (1-2) i Las Palmas (1-2) i sis empats: Leganés (0-0), Celta (3-3), Betis (2-2), Atlètic (1-1), Màlaga (0-0) i Getafe (1-1). Només dos menys (22), en va sumar el Girona el curs següent, que va ser capaç de vèncer a Vila-real (0-1), València (0-1), l’Espanyol (1-3), Reial Madrid (1-2), Rayo Vallecano (0-2) i Leganés (0-2) i d’empatar amb Barça (2-2), Osca (1-1), Reial Societat (0-0) i Llevant (2-2). Al Girona encara li queden les sortides de Getafe, Vallecas, Barça, Valladolid, Sevilla, Reial Societat, Celta i Osasuna. Vuit partits en què té temps de sobres per millorar l’assignatura pendent de la temporada i acostar-se als números de visitant que van fer Machín i Eusebio.