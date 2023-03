El Girona arriba als cent partits a Primera

«Som l’equip amb menys història de Primera Divisió». Aquesta frase que repeteix constantment Quique Cárcel ha generat controvèrsia entre l’aficionat del Girona cada vegada que el director esportiu ha parlat per fer les respectives valoracions de cada mercat de fitxatges. La veritat és que el Girona va camí de complir 93 anys -el club va fundar-se el 23 de juliol de 1930 per cobrir el buit que havia deixat la desapareguda Unió Esportiva Girona- i que durant tot aquest temps ha col·leccionat un munt de moments, però també ho és que els que es refereixen a la màxima categoria del futbol espanyol són més aviat pocs. Aquesta és tot just la tercera temporada que el Girona juga a Primera, després d’aconseguir l’ascens a Tenerife el passat 19 de juny de 2022. El que havia suposat el primer, el del 4 de juny de 2017, amb dos cursos consecutius a l’elit va ser suficient com per saber que l’equip volia ser sí o sí entre els millors d’Espanya i que, un cop hi ha tornat, treballarà per consolidar-s’hi. Dissabte es complirà una altra fita per a la història, ja que el partit davant el Getafe serà el número 100 del Girona a Primera.

La història a la màxima categoria va començar un dissabte 19 d’agost de 2017 amb la visita de l’Atlètic de Madrid. Aquell 2-2 contra els de Simeone a Montilivi seria suficient per il·lusionar i prevenir de les moltes alegries que vindrien: la victòria contra el Reial Madrid per Sant Narcís a l’estadi (2-1), els triomfs al camp de l’Espanyol (0-1 i 1-3), l’empat al Camp Nou (2-2), etc. Però també hi va haver decepcions. La derrota al camp de l’Alabès (2-1) va ser la confirmació d’un punt final que ja es veia a venir des de feia mesos amb una segona volta horrible en el segon any. En aquest sentit, el conjunt blanc-i-vermell ha perdut més partits a Primera (43) que no pas n’ha guanyat (31) -n’ha empatat 25. L’última victòria va ser, precisament, la darrera jornada en què els de Míchel van aconseguir tres punts molt valuosos a San Mamés per fer un pas més cap a l’objectiu de la permanència després d’atrapar els 30 punts a la classificació.

Aconseguir una victòria davant l’Athletic va tenir molt mèrit. I és que els bascos són, juntament amb el Barça i el Madrid, el club que més experiència té a Primera amb un total de 2.975 duels disputats, que són el màxim que hi ha a la lliga, perquè no han baixat mai. En aquesta classificació històrica dels equips que han competit a Primera, el Girona ocupa l’últim lloc dels que hi són enguany. El duel a La Catedral va ser el número 99 de l’entitat blanc-i-vermella, que per davant té Almeria (251), Cadis (545), Getafe (669), Rayo Vallecano (741), Elx (777), Vila-real (859), Mallorca (1.087), Osasuna (1.453), Valladolid (1.603), Celta (1.911), Betis (1.941), Reial Societat (2.515), Sevilla (2.621), Espanyol (2.801), Athlètic (2.827), València (2.877), Madrid, Barça i Athletic.

Tenint en compte que encara falten 15 jornades per disputar-se, el Girona acabarà l’any amb 114 partits a Primera i igualarà al Reial Burgos en el rànquing general del llarg de la història de la màxima categoria. Arribar al centenari, però, serà un moment més que especial d’una història que no hauria d’acabar mai.