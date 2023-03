El Girona viatja demà cap a terres madrilenyes per jugar dissabte el migdia contra el Getafe, en un partit on Míchel recuperarà Toni Villa, després de la lesió. Per contra, el tècnic continua amb les baixes de Couto, Herrera, Callens i Kebé. El duel al Coliseum és un repte més per al Girona en el seu camí cap a superar la barrera dels 52 punts. En aquest sentit, el tècnic ha volgut recordar que "de res" serveixen els partits anteriors en referència a l'allau d'elogis que ha rebut l'equip després dels triomfs contra Almeria i Athletic.

ELOGIS

L'objectiu és sempre oferir la nostra millor versió. El nostre rendiment no ha de baixar pel rendiment de l'anterior partit. Això és el que he treballat aquesta setmana. Hi ha molta gent jove i no és fàcil gestionar-ho i assimilar tot el que passa al voltant. Nececessito la millor versió d'Arnau, Aleix, Riquelme, Reinier, Taty, Miguel, Javi...Perquè si no és impossible guanyar aquesta categoria.

EL GETAFE

Té molts bons jugadors. Davanters amb gol, jugadors darrere que guanyen duels per dalt, forts en l'un contra un, un mig del camp espectacular amb Milla, Arambarri, Aleñá. És imposible guanyar sense fer la nostra millor versió. El partit de l'Athletic ja ha passat i necessitem continuar guanyant perquè la nostra millor versió no sé fins on pot arribar però vull fer història, l'equip vol fer-ne i per això necessitem més de 52 punts. Encara ens en falten molts.

RENDIMENT OFENSIU

És tot l'equip que té una mentalitat ofensiva i pensa anar cap a porteria rival en qualsevol moment. Tots. Des de Gazzaniga que pensa sempre que la primera passada és important per l'equip. És important està connectat des del porter fins al davanter. Això passa en aquest moment. Qualsevol té el mateix pensament.

GOLS ENCAIXATS

És impactant haver-ne rebut 36. En els darrers n'hem encaixat sis, dos per partit. És impossible sumar en gaires partits amb aquest percentatge en contra. Hem de fer un pas endavant i millorar aquest aspecte del joc.

BERNARDO

M'agrada molt perquè és un jugador molt important dins i fora del camp. Quan parlo de valors ell en té com a professional, que m'agraden molt i representen l'orgull gironí. És un jugador clau per nosaltres.

CENT PARTITS A PRIMERA

Espero arribar als 200. És una xifra molt bona. El club està fent passos endavant i creixent. M'agrada molt la forma que el club encara tota les situacions que passen, esportivament i socialment. És un bon moment per gaudir d'aquesta xifra.

30 PUNTS

La victòria de l'altre dia va ser un pas endavant però encara som onzens i necessitem continuar guanyant. El partit de dissabte es molt important perquè el Getafe és molt bon equip, que fa coses bé i no està en la seva millor classificació. És un equiparro i té entrenador que sap molt bé què fer. Necessitem fer gran partit perquè si no, no podem guanyar aquest partit.

LA SELECCIÓ

Considero que tenim un gran equip, però la a la selecció hi poden anar molts jugadors de molt nivell. Confio que qualsevol estigui a la ment del seleccionador. És una feina complicada perquè té molts jugadors per triar. Arnau, Aleix, Oriol... podrien jugar-hi sabent que el nivell és molt alt.