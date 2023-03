Getafe-Girona: Mantenir l’excel·lència per continuar fent camí

Les dues darreres victòries contra l’Almeria (6-2) i a Bilbao (2-3) han situat el Girona en boca de tothom. «Que bé que juguen», «quines grans victòries», «encara algun anirà a la selecció», són alguns dels comentaris que s’han sentit des de diumenge i durant tota la setmana entre els aficionats gironins. El gran moment de joc i resultats que viu el Girona i que l’ha dut a estar més a prop de les posicions europees que pas de les de descens, és una arma de doble fil molt perillosa. Míchel ho sap i durant aquests dies s’ha fet un tip de conscienciar els seus jugadors per tal que no es boteixen massa de tants elogis. L’exemple de fa tres jornades al camp del Cadis, on el Girona hi va arribar després d’un gran partit contra el València és el millor avís per a no deixar-se endur per tantes floretes. A més a més, i el més important, encara queda camí per fer cap a la salvació. Per continuar acostant-s’hi, s’ha d’aprofitar al màxim el moment dolç pel que passa l’equip i que l’han dut a devorar l’Almeria a Montilivi i minimitzar l’Ahtletic a San Mamés. Dos partits on l’equip va oferir una versió que, si és capaç de repetir a Getafe, tindrà força números de tornar amb un bon botí. Míchel recupera Toni Villa per al partit però encara no pot comptar amb Couto, Yangel Herrera, Callens i Ibrahima Kébé, lesionats.

Com fa tres setmanes a Cadis, el Girona visita un rival en zona de descens. Els madrilenys, això sí, no estaven cridats a patir tant a començament de temporada i estan trobant més dificultats del compte per sortir del pou. És per això que dissabte al migdia (14 hores) és imprescindible que els de Míchel surtin concentrats i intensos des del xiulet inicial i no donin cap mena de facilitat al rival perquè pugui envalentir-se al costat de la seva afició. Pocs canvis es perfilen a l’onze titular blanc-i-vermell. La presència de Tsygankov, per tercer partit consecutiu, serà un dels al·licients del partit. L’ucraïnès creix agafat de la mà de l’equip i ja acumula un gol i dues assistències en dues titularitats. I el que és millor, els que el veuen als entrenaments diuen que encara no s’ha vist ni la meitat del que és capaç de fer. Tant de bo. Juntament amb l’ex del Dinamo de Kiev, la línia de tres mitjapuntes la completaran, en principi, RIquelme i Borja García. En punta d’atac, Castellanos sembla cridat a barallar-se contra els tres centrals madrilenys. Encara que pugui semblar molt gros dir-ho, que Cristhian Stuani sigui titular, seria una sorpresa. Míchel: «Encara ens falta per poder fer història; hem de continuar guanyant» A darrera, Míchel ha fet confiança a Juanpe a l’eix al costat de Santi Bueno i el canari ha respost amb un altíssim nivell els dos darrers partits. L’únic dubte del tècnic és si mantenir Javi Hernández -en principi recuperat del cop a Bilbao- al lateral esquerre o bé tornar a donar l’alternativa a Miguel Gutiérrez, suplent a San Mamés. Oriol Romeu i Aleix Garcia, a la sala de màquines, són intocables. Mentrestant, el Getafe arriba a la cita amb la necessitat de sumar tres punts que li permetin respirar una mica. Penúltim a dos punts de la salvació, Quique Sánchez Flores compta, en principi, amb tota la plantilla. Juan Iglesias i Maksimovic estan recuperats després d’arrossegar alguna molèstia durant la setmana. Els madrilenys formaran, en principi, amb un clàssic 4-4-2 amb Portu en una de les bandes i Borja Mayoral i el turc Enes Ünal en punta d’atac. Santi Bueno és a la prellista de l'Uruguai Dolorosa derrota en l’última visita al Coliseum Aquesta serà la cinquena visita del Girona al camp del Getafe on ha tingut sort diversa fins ara. La darrera visita va ser a Primera en la 36a jornada de Lliga (2-0) quan els gironins van posar un peu i mig a Segona. La resta de visites han estat un triomf (16-17), un empat (18-19) i una derrota (13-14). Sánchez Flores: «Ens manca malícia en punta d’atac» Quique Sánchez Flores, entrenador del Getafe, va assegurar que al seu equip li falta «ullal» i va declarar que aquesta temporada ha sentit que tots els partits que ha disputat, des del primer, han estat «finals». El tècnic considera que la salvació anirà molt cara perquè hi ha «molts equips per un mateix objectiu». És per això que Sánchez Flores aposta perquè els seus jugadosr minimitzin els errors i això faci que «l’esperança de l’equip sigui màxima», va afegir l’exentrenador de l’Espanyol i del València.