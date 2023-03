«El 3-0 és un despropòsit», assenyalava Borja García a la fi del partit, micròfon en mà: «Això no ens ho podem permetre. Diria que no és alarmant, però sí que ho és perquè ja ens ha passat dues vegades. Crec que ho hem de corregir, posant-me jo al davant». L’exemple de Cadis no va servir per a res. «Hem d’encarar millor els partits i no anar cap endavant i posar-ho tot quan el partit està gairebé perdut. Ho hem intentat i, en aquest sentit, no se li pot retreure res a l’equip. Aquí fins i tot ens podríem felicitar, perquè hem pogut empatar el partit. Però marxem tristos per la derrota, evidentment».

Míchel: "Em sento responsable del qual ha passat" Les paraules de Borja no poden ser més clares. «No estem tristos per l’esforç, perquè mai no es pot dir que aquest vestidor no surt per als partits. O que no hi posi ganes o no corri. Tot això ho fem, nosaltres. Vam tenir un toc d’atenció el dia del Cadis i ens hauria d’haver servit perquè era un partit molt important per a nosaltres. Sabem que tot està molt ajustat i que tinguis un coixí no significa res. Ens ho hem pres seriosament, però no hem entrat bé».