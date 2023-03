El Girona es retrobarà amb un Portu reconvertit a interior i carriler

A finals del mes d’agost, en ple festival del Girona en el primer partit a casa de la temporada, Montilivi es va posar dempeus per aplaudir un jugador del Getafe. Cristian Portugués, Portu, saltava a la gespa del seu antic estadi per mirar de canviar el signe d’un partit que era de clar color blanc-i-vermell. El que va ser el 9 del Girona del 2016 al 2019 va estar a punt de fer entrar el Getafe al partit però entre Juan Carlos i el factor Montilivi ho van evitar. El 3-1 final va amargar el retorn de Portu a Girona. Avui, el de Beniel es torna a creuar en el camí del seu exequip. Ho fa en una situació d’allò més complicada per al Getafe, que malviu a la zona de descens des de fa setmanes. Tampoc és que Portu gaudeixi al Coliseum del protagonisme (20 partits i 9 titularitats) que esperava quan va deixar la Reial Societat a l’estiu, perquè fins ara no ha estat titular indiscutible per a Quique Sánchez Flores. Amb Enes Ünal i Borja Mayoral intocables en atac, Portu s’ha convertit en un revulsiu habitual per al tècnic. No només això sinó que fins i tot Quique l’ha reciclat de carriler uns quants partits i, darrerament, sol fer-lo jugar d’interior a la banda dreta.

Getafe-Girona: Mantenir l’excel·lència per continuar fent camí Amb 30 anys, cap als 31, Portu ha tastat al Getafe una posició que en la seva etapa a Montilivi, el GIrona va explotar molt bé amb Cifuentes, Mojica, Porro, Aday o Maffeo, entre altres. Ara li ha tocat reinventar-se a ell i assumir unes tasques a què no estava avesat. L’altre vell conegut de l’afició gironina, Jaime Mata, de 34 anys, és la darrera opció en atac i fins ara, tan sols ha disputat nou estonetes, sempre de suplent, entre Lliga i Copa.