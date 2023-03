Míchel s'ha mossegat la llengua després del partit d'aquesta tarda a Getafe i ha focalitzat el motiu de la derrota en l'aspecte tàctic. El tècnic ha reconegut que durant la setmana s'havia plantejat jugat amb tres centrals i dos carrilers i que ho hauria d'haver fet. "No he canviat per no donar un missatge diferent de l'equip. Ho hauria d'haver fet. Me'n vaig fastiguejat amb mi mateix", ha dit el tècnic que ho ha relacionat amb la pèrdua de duels individuals. "He plantejat el partit per tenir la pilota, però de seguida hem perdut tots els duels, sobretot a la banda dreta, amb Arnau i Aleix Garcia, que no han estat contundents. No és el seu millor potencial".

El Girona reacciona tardíssim al Coliseum (3-2) El tècnic ha subratllat que se sentia "molt responsable" del que havia passat. "A la mitja part els he dit als jugadors que havíem d'anar a duels individuals, un contra un. He arribat quaranta-cinc minuts tard". La derrota fa que el coixí amb el descens es retalli a l'espera de la resta de la jornada. "La dificultat és màxima per tothom. Si el Getafe amb l'equip que té és a baix, vol dir que si competim bé podem guanyar i quan no, costa".