El Girona femení ha tornat aquest migdia a Montilivi amb motiu dels actes de celebració del Dia de la Dona (8M). L’equip d’Eduard Sanmartín manté la bona dinàmica a l’estadi del primer equip, on fins ara hi acumulava dues victòries en les dues vegades que hi havia jugat, i suma un empat contra el Sant Cugat (2-2). El rival s’ha avançat en el marcador al minut 20, mentre que a la segona part s’havia aconseguit la remuntada amb només dos minuts -les golejadores han estat Xènia de falta directa (m.70) i Paula amb una rematada de cap (m.72)- però les vallesanes han tornat a igualar la balança. Més enllà del resultat del duel, que era importantíssim de cara a la lluita per l’ascens -el conjunt blanc-i-vermell encadena dos triomfs consecutius-, la jornada d’avui ha sigut molt especial per a les gironines.

La zona de tribuna de Montilivi s’ha omplert de gom a gom per donar suport al futbol femení en un ambient festiu. “Som les beneficiaries de les dones valentes i generoses que van obrir-nos el camí per permetre’ns gaudir de dies especials com el d’avui. Lluitem pels drets, la igualtat d’oportunitats, l’equitat i la justícia”, ha dit la capitana Mimi Parella.