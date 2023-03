Un repte que encara haurà d’esperar més

Dissabe passat el Girona va sorprendre negativament al Coliseum Alfonso Pérez. L’equip de Míchel ho tenia tot de cara per allargar les bones sensacions, però, tot i així, va fallar amb una dura derrota (3-2), que recordava al pitjor partit del curs a Cadis (2-0) i que no es pot tornar a permetre. En conseqüència, el marge respecte al descens s’estreny de nou i passa a ser de cinc punts: els gironins són onzens amb 30 punts, mentre que l’Almeria és qui marca la zona de perill amb 25 arran de la victòria del Valladolid contra l’Espanyol (2-1) i la derrota del València al Camp Nou (1-0). Tenint en compte la igualtat que hi ha aquesta temporada a la lliga i la poca distància que hi ha entre els equips, els gironins tindran la obligació de mostrar la seva millor versió dilluns vinent en la complicada visita de l’Atlètic, tercer classificat, que ve de clavar-li un dolorós 6-1 al Sevilla, a Montilivi (21.00 h). Ho hauran de fer conscients que els rivals no perdonen, que sempre es pot aprendre dels errors i que el repte que tenien d’enllaçar la tercera victòria consecutiva encara haurà d’esperar una mica més.

El Girona va assaltar San Mamés (2-3) amb un triomf que impulsava les expectatives -n’hi havia que, fins i tot, s’atrevien a parlar d’Europa- i que li permetia allargar una inèrcia positiva després de la gran golejada a l’Almeria (6-2). No obstant això, a l’hora de la veritat el conjunt blanc-i-vermell va renunciar a les seves opcions de plantar cara al Getafe i a la mitja part ja perdia per un contundent 3-0. Els de Míchel van reaccionar a la segona part i van tenir a prop l’empat amb els gols de Taty Castellanos i Miguel, encara que es van quedar sense temps per poder puntuar. Era la segona vegada en tot el curs que tenien l’ocasió de sumar tres tiromfs seguits. La primera va ser el passat mes de novembre quan el Girona va vèncer l’Athletic (2-1), l’Elx (1-2) i després va empatar contra el Rayo (2-2). Això en lliga perquè si es compta la Copa del Rei sí que va assolir-se aquest repte amb una victòria a Quinatanar del Rey (1-2) abans de l’aturada pel Mundial. Aquesta jornada, l’equip tenia una nova oportunitat per intentar-ho però es va desaprofitar. La veritat és que aconseguir enllaçar un bon número de victòries consecutives és un repte d’allò més difícil a Primera Divisió. En la present temporada, només ho han pogut fer els rivals de la part alta de la classificació: Barça, Madrid, Reial Societat, Atlètic, Betis, Rayo Vallecano, Vila-real i Athletic. De moment, Osasuna, Mallorca, Espanyol, Celta, Sevilla, Almeria, Cadis, Valladolid, València, Getafe i Elx tampoc se n’han sortit. Getafe-Girona: Bufetada i cura d’humilitat (3-2) Per la seva part, el Girona només ho ha aconseguit una vegada a la màxima competició del futbol estatal. Va ser en la seva estrena amb Pablo Machín a la banqueta. Aleshores, el curs 2017-18, es va guanyar al Celta (1-0), al Vila-real (0-2) i al Depor (2-0). D’altra banda, l’equip també ho ha fet ja amb Míchel. Va ser l’any passat a Segona amb tres victòries consecutives primer i cinc després. Ara el repte més immediat, però, és l’enfrontament contra l’Atlètic en què s’haurà d’intentar obrir de nou el camí cap a una ratxa que permeti tenir tranquil·litat a la classificació.