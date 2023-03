El poder de les abraçades d’Oriol Riera, l’aficionat incondicional del Girona

L’estrena a Primera Divisió la temporada 2017-18 va ser el desencadenant del creixement de la massa social del Girona. El club va començar a expandir-se en número de socis i abonats, els carrers van anar omplint-se cada vegada de més gent passejant amb la samarreta blanc-i-vermella i balcons que llueixen la bandera, les penyes van incrementar-se... L’orgull gironí va situar la ciutat al mapa. Entre els milers de nous aficionats, n’hi havia un de molt especial i que per a molts, també ho pensen així a l’equip, és el número u. O com a mínim, el més fidel. L’aficionat incondicional. Ell és l’Oriol Riera Tudela (Girona, 21/05/2009). Sempre és a primera fila per enviar tota la seva energia a la plantilla amb el poder de l’abraçada. «Per mi el Girona és com un germà», assegura. No es perd cap detall del conjunt de Míchel: segueix l’actualitat del dia a dia, les rodes de premsa, els partits a Montilivi, etc. I, des del curs passat, s’ha animat a acompanyar-los en els desplaçaments malgrat el tràfec que això li suposa tant a ell com a la seva mare, Núria Tudela Martínez. L’Oriol, que té 13 anys, va en cadira de rodes des que en tenia quatre perquè pateix una paràlisi cerebral de naixement.

Costa més viatjar amb la cadira, que, per cert, és nova i l’Oriol va voler que fos dels colors del Girona. Encara li falten «retocs»: pròximament, se la tunejarà amb l’escut a les rodes i el número 8 amb honor al dorsal que Míchel portava quan era jugador del Rayo Vallecano. «El preu potser no és tant el problema, però sí que implica perdre molt de temps. Hem d’organitzar-ho i planificar-ho tot molt bé. Si hem de dependre del que triguin a sortir els horaris, podem anar justos. Per anar a Bilbao, per exemple, vam decidir jugar-nos-la i ja teníem els bitllets des de l’octubre. Per sort, va sortir tot rodó», explica la Núria. La mare continua: «Els nostres viatges familiars s’estan convertint en acompanyar el Girona a fora. Veure com ho gaudeix i com de bé s’ho passa, no té preu. A part que la resposta del club amb ell és excel·lent. Ho agraeixo molt, de veritat». La setmana vinent seran a Vallecas. «En Míchel m’ha dit que aquest partit no me’l puc perdre per res del món», exclama l’Oriol.

El vincle que ha creat amb el Girona s’enforteix any rere any, convertint l’equip blanc-i-vermell en el seu motor de vida. Felipe Sanchón va ser el primer en regalar-li la samarreta d’una col·lecció «d’un valor sentimental incalculable» en què darrerament s’hi ha afegit Viktor Tsygankov. «Tenim un museu a casa. Quan entrem a la botiga, he de parar-lo perquè sinó...», alerta la Núria. «M’ho compraria tot», confirma ell. Durant l’entrevista, l’Oriol mostra orgullós tot el que ha anat recol·lectant: els guants de Juan Carlos, les botes de Pablo Maffeo, la gorra de Machín, les samarretes d’Stuani, Baena, Ureña, Míchel, Aday, Juanpe, Taty Castellanos i un llarg etcètera.

Els regals són recíprocs: «Al míster li vaig fer una polsera, que porta sempre, i li dona sort. M’ho ha dit. El que més m’agrada de Míchel i que em fa riure és que, quan perdem o els jugadors ho fan malament, agafa una ampolla d’aigua (de plàstic) i la rebenta. Sempre li pregunto quantes n’ha trencat... (Riu). Tot i que em va dir que això s’ho havia de controlar, però la seva dona, la Lara, ja m’ha dit que a casa és més tranquil». Sobre les «polseres de la sort» hi ha una altra anècdota: «Li’n faig moltes perquè en tingui de recanvi si se li trenquen i quan se li estan acabant, m’avisa. Si no, li roba a la Lara que també en té». El passat més de setembre, l’Oriol va ser sotmès a una operació de maluc i com que «no podia sortir de casa» l’entrenador del Girona va fer-li una visita. «Li va fer moltíssima il·lusió. Míchel és molt bona persona i molt proper», comenta la Núria.

Els animo tant si perden com si guanyen. Ells em demanen abraçades perquè així tenen les meves forces

Un altre membre de la plantilla amb qui l’Oriol manté molt bona relació, a part del seu «amic» Juan Carlos, és Stuani. Al davanter uruguaià, fins i tot l’ha pogut entrevistar per un projecte de l’institut que està fent sobre el Girona. «Stuani va tenir una conversa amb el cap de seguretat, l’Òscar Orozco, perquè jo pogués estar a primera fila quan els jugadors sortissin de l’estadi. Abans ens esperàvem fora al pàrquing, però ara podem estar dins. Els animo tant si perden com si guanyen, juguin contra el Barça, el Madrid, l’Athletic, l’Almeria o el rival que sigui, o plogui o faci fred. Ells em demanen abraçades perquè així també tenen les meves forces», diu l’Oriol. El «dia més feliç» que recorda va ser el de l’ascens a Tenerife.

Les limitacions als estadis

L’Oriol aprofita per reivindicar els seus drets com a aficionat. I és que als desplaçaments, com que va en cadira de rodes, no pot estar amb la resta de seguidors blanc-i-vermells a la zona visitant. A Primera Divisió, hi ha molts pocs estadis que disposin d’espai per a persones amb mobilitat reduïda on s’ubiquen els rivals. Ni el Santiago Bernabéu, que s’està remodelant, ni el Cívitas Metropolitando, ni l’RCDE Stadium, ni La Cerámica... Cap d’aquests té ascensor per poder accedir a la zona visitant que queda més elevada. «M’emprenya molt no poder anar amb la resta d’aficionats als desplaçaments. A molts camps em trobo que no puc entrar amb el marxandatge del Girona: em fan treure la bufanda, la gorra..., i ara perquè és hivern i amb la jaqueta no se’m veu la samarreta. No puc animar el meu equip com ho faria qualsevol altre. L’experiència no és al cent per cent. A part que també m’haig de contenir a l’hora d’animar o celebrar algun gol», lamenta. El més important, però, és que l’equip sap de sobres que l’Oriol, sigui des d’on sigui, sempre hi és present i sempre l’animarà.