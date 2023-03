L’Atlètic arribarà a Montilivi amb el bloc del 2017

La derrota a Getafe va frenar el bon moment del Girona i, de retruc, evitar que l’equip aconseguís tres victòries consecutives per primer cop a Primera Divisió. Dilluns al vespre (21:00), els de Míchel tornen a la competició després d’una setmana llarga en què hi ha hagut temps de sobre per a treballar i corregir tot el que es va fer malament al Coliseum. Val més que sigui així, perquè el rival de dilluns és un Atlètic de Madrid que arriba en el millor moment de la temporada i que ve de golejar el Sevilla (6-1). Un repte d’alçada pel Girona que, tot i això, ha demostrat que, quan s’hi posa, és capaç de competir, planta cara i puntuar o guanyar contra qualsevol dels equips més potents de la categoria. Un dels possibles canvis a l’onze titular que podria fer Míchel és a l’eix central, on David López entraria en el lloc de Juanpe i per davant de Bernardo. Si això és així, i Stuani continua una jornada més a la banqueta, Borja Garcia seria l’únic supervivent titular dels catorze que van viure l’estrena del Girona a la màxima categoria l’agost del 2017. Aquell dia, Bernardo i Stuani i Borja García van ser titulars, mentre que Juanpe i Aleix Garcia, van ser a la banqueta i no van jugar. Menys renovació encara hi ha hagut a la plantilla de l’Atlètic, on Diego Pablo Simeone continua al capdavant de la banqueta i arribarà amb el gruix de jugadors de les darreres temporades. De fet, aquell dia a Montilivi van ser titulars Oblak, Giménez, Savic, Koke, Saúl Ñíguez, Carrasco i Griezmann, mentre que Correa va entrar i revolucionar el partit a la segona part.

Aquell 19 d’agost va ser un dia gloriós per als aficionats gironins. Després de molts intents fallits, uns mesos enrere, l’equip de Pablo Machín havia certificat l’ascens directe contra el Saragossa i l’afició havia esclatat de joia i ràbia acumulada. L’estiu va ser engrescador i apassionant per a la massa social blanc-i-vermella que creixia i creixia mentre arribaven noms com Iraizoz, Muniesa, Stuani o els desconeguts Olunga i Kayode i l’estadi s’habilitava per acollir partits de la màxima. Tot va estar a punt per a l’estrena, on no hi van faltar tampoc les cues i la calor. Va valer la pena. No es va guanyar, però els dos gols de cap d’Stuani en dos minuts (m.22 i m.24) van fer emocionar els presents que al·lucinaven amb el 2-0 contra un dels grans de la Lliga en el primer dia del Girona a Primera. Al final, Correa i Giménez van empatar, però la primera vegada sempre serà recordada. L’amor per la ràdio i el Girona, de pare a fill A banda de Borja García, Stuani, Bernardo, Juanpe i Aleix Garcia, pocs supervivents més queden al club d’aquell primer dia. El delegat Javi Galiano i els encarregats de material Josep Maria Luis i Julius Vierus, el nutricionista Sergi Mateo, continuen al peu del canó a la banqueta, mentre que l’àrea esportiva es manté intacta amb Quique Cárcel al capdavant. A la llotja, la única cara nova és Marcelo Claure. Mentre Simeone viu la seva dotzena temporada coma entrenador matalasser, a la banqueta gironina sí que hi ha hagut molts canvis des de llavors. Machín va passar el testimoni a Eusebio Sacristán i des de llavors, han passat per Montilivi, Juan Carlos Unzué, Pep Lluís Martí, Francisco Rodríguez i Míchel Sánchez. Montilivi està acostumat a acabar bé contra l’Atlètic