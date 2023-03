200 vegades Stuani

El pròxim cop que salti al terreny de joc, presumiblement aquest dilluns contra l’Atlètic de Madrid, el màxim golejador històric del Girona i possiblement el millor futbolista que ha tingut mai aquest club, l’uruguaià Cristhian Stuani, complirà el seu partit dos-cents amb els de Montilivi. El davanter de Tala, que no en té prou amb tots els registres que ja ha fet seus, escalarà d’aquesta manera en la sisena posició de la llista de jugadors que més cops han vestit la samarreta blanc-i-vermella en el futbol professional. Amb contracte fins al 2026, quan estarà a punt de complir els quaranta anys, a saber fins a on arribarà. Que continuarà marcant gols, això ningú no ho dubta.

Retorn a la casella inicial

Precisament serà contra l’Atlètic, el rival en la casella inicial d’un 19 d’agost del 2017. Hi havia dubtes quan el club gironí va contractar l’uruguaià per ser el seu davanter centre de referència en la seva primera aventura a l’elit. El currículum de Stuani, ja internacional amb el seu país, era més que decent, especialment en la seva etapa a l’Espanyol, la més propera per als aficionats catalans. El seu pas per Anglaterra, però, va fer que el seu nom s’esborrés del mapa nacional. I ja se sap que fiar-ho tot a un desconegut fa mala pinta. Però ningú no s’imaginava el que estava a punt d’arribar.

De fet, fins i tot ell hauria pres per boig a aquell que li hagués dit que, sis temporades després, hauria col·locat el seu nom a l’altar d’un club amb 93 anys d’història. Stuani, en aquest temps, ha marcat 113 gols. «No, 114», segur que corregiria. El de la Supercopa de Catalunya també compta. Tots compten, per a ell.

Borja atraparà Granell

La xifra de partits oficials s’elevarà fins als 200, col·locant-se en la sisena posició d’una llista que lidera, i no per molt temps, el gironí Àlex Granell, amb 233. Però no serà Stuani qui li pispi el lloc a l’excapità blanc-i-vermell; ja que si no passa cap contratemps estrany, serà Borja García: tan sols els separen cinc partits (228). El tercer és Migue González, amb 222; el quart, Juanpe Ramírez, amb 218, i el cinquè és Pere Pons, amb 210. Els 200 de Stuani superaran els 199 d’Aday Benítez, amb qui avui està empatat.

En aquests sis anys, Stuani encapçala un munt de classificacions: màxim golejador a Primera, Segona, del futbol professional i de la història, el jugador que més vegades ha defensat la samarreta blanc-i-vermella a Primera, el fet d’haver marcat en cada mes de l’any. I una sensació, intangible, que amb ell al camp l’equip és capaç de qualsevol cosa. «Feu-li arribar la pilota, que marcarà». L’impacte que genera, tant en l’autoconfiança pròpia com per al neguit dels rivals, no s’havia vist mai a Montilivi. Ni a aquests nivells ni als més baixos.

Dos pitxitxis a Segona

En aquests 199 partits, Stuani ha protagonitzat nits que passaran de generació en generació, com si fossin llegendes. Des del doblet amb el qual va estrenar-se amb el Girona contra l’Atlètic de Madrid, als gols en la doble victòria contra el Madrid a Sant Narcís i al Bernabéu, el doblet al Camp Nou, la xilena contra l’Alabès, els hat-tricks a Segona contra l’Alcorcón o el Lugo, la rematada a Ipurua amb la qual es va culminar la remuntada i classificació per a la final del play-off i, de retruc, va convertir Stuani en el màxim golejador de la història del club de manera oficial, el gol a Tenerife la nit de l’ascens o el primer en aquesta nova aventura a l’elit contra el Getafe. I el de la Supercopa contra el Barça, esclar. Aquell també.

La criatura també s’ha quedat en propietat un parell de trofeus Pitxitxi, que l’acrediten com a màxim golejador de Segona dels cursos 2019-20 i 2021-22, el darrer. Si es desglossen les seves sis temporades a Montilivi, es comprova la fiabilitat amb la qual el davanter uruguaià ha acreditat mèrits més que suficients per tenir una estàtua ben grossa a la ciutat: en la temporada 2017-18, 21 gols en 33 partits; en la 2018-19, 20 en 34; en la 2019-20, 31 en 40; en la 2020-21, 10 en 29; en la 2021-22, 24 en 42 i en l’actual, tot i ser suplent, 7 en 21. En total, 113 en 199.

Diuen que l’edat no perdona, però a Cristhian Stuani això li és ben igual. Encara ara, cada cop que surt al terreny de joc, l’afició blanc-i-vermella sent aquell pessigolleig que deixa entreveure que alguna de grossa en passarà. De fet, números en mà, els seus gols són decisius i el Girona, quan el 7 marca, només ha deixat de puntuar a Almeria: ha guanyat el Getafe, el Sevilla i l’Almeria a l’estadi i ha empatat amb el Cadis i el Madrid. S’apropa el final de la trajectòria, però encara té corda. Arribarà als 200 partits, però que bonic seria que en fes 200 més.