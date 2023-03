Després de la derrota a Getafe, el Girona ha de passar pàgina demà en el "complicat" partit contra l'Atlètic a Montilivi. Míchel ha assegurat aquest migdia en la roda de premsa prèvia que veu a l'equip "preparat" per competir, a banda de reconèixer la "necessitat" d'aconseguir una victòria "perquè la classificació és difícil per tots". El tècnic tindrà les baixes de Callens, Couto, Herrera i Kébé, a les quals s'hi ha afegit la lesió del jugador del filial Joel Roca.

L'EQUIP

"Continuen de baixa Callens, Yan, Yangel i Ibra. També va lesionar-se Joel Roca en l’útlim partit amb el filial, té una lesió a la cama esquerra (baixa 4-6 setmanes). La resta estan tots bé. La setmana ha sigut bona, l’equip està preparat per al partit de demà sabent que serà un partit complicat. L’Atlètic és un equipàs, per mi l’equip més en forma de la lliga. Té un jugador diferencial: Griezmann, el millor en aquesta lliga".

LA IDEA

"Mai canvio el meu missatge. Volem ser protagonistes. A vegades noto que l’equip pateix molt en alguna situació, per això vaig dir-ho en el postpartit de Getafe. Hem d’estar en la nostra millor versió, sabent que a casa nostra hem de fer un pas endavant i ser un equip agressiu que pensi en la porteria contrària perquè l’Atlètic estigui el més incòmode possible. Vull que l’equip segueixi sent el mateix al camp amb la nostra afició".

EL RIVAL

"Ara mateix és un Atlètic espectacular perquè ho domina tot. El Cholo porta molts anys a l’equip I té jugadors que coneixen de memòria què han de fer. Jugadors com Griezmann penso que estan en el seu millor moment de la temporada. Això és més difícil per nosaltres, però demà hem de jugar amb confiança, agressivitat i amb la nostra afició. Penso que podem guanyar. Encara que el rival estigui en la seva millor versió".

L'ATLÈTIC

"L’altre dia vam fer 100 partits i el primer va ser contra L’Atlètic. És un bon record però espero fer un gran partit. És un equip que té bona relació amb el nostre president, tenim Riquelme… És un club molt cordial amb nosaltres però esportivament volem guanyar. Ho necessitem perquè la classificació és difícil per tots".

L'HORARI

"Per la nostra afició hauria sigut millor que el partit fos el cap de setmana perquè dilluns a les 21h és complicat pels nanos, però és el que toca. La meva preocupació és el partit. Que la nostra afició vingui a animar-nos, els necessitem molt".

EL FUTUR

"Tant de bo pugui ser tants anys al Girona. Quan ets en un lloc que penses que és el teu lloc, penso que t’hi has de quedar. Cholo ho ha fet. Jo porto un any i mig, però ell 11. Estic començant. És un gran entrenador que està en el lloc on vol i jo vull estar aquí".

RIQUELME

"És un jugador que vam demanar a l’Atlètic i diferencial per la nostra forma de jugar. Ja sé que és un partit especial, però porta la samarreta del Girona i segur que està concentrat en donar la millor versió. Penso que va ser més especial quan va jugar al Cívitas. Aquí a Montilivi és especial, però amb una bona motivació per fer un gran partit".