Montilivi ha deixat de ser un factor a favor en els partits contra l’Atlètic. El Girona ha perdut aquesta nit en un partit especial, tenint en compte que va ser el primer rival a Primera Divisió, que s'ha esguerrat amb un gol de Morata validat perl VAR. D’aquesta manera, els de Míchel allarguen la mala ratxa amb dues derrotes consecutives i segueixen amb 30 punts per situar-se en la dotzena posició de la classificació. El descens els queda quatre punts. Tot això, en el partit número 200 d’Stuani amb la samarreta blanc-i-vermella,

Onze de gala per rebre l’Atlètic a Montilivi: David López ha tornat a l’eix de la defensa al lloc de Juanpe i Miguel ho ha fet al lateral esquerre per Javi Hernández. El Girona s’ha sentit còmode contra el tercer classificat de la lliga. De fet, era qui portava la iniciativa en els primers minuts i Taty Castellanos ha protagonitzat el primer xut a porteria que ha aturat Oblak sense problemes. El perill, però, no era suficient per inquietar a un Atlètic que ha anat millorant les seves prestacions ofensives fins arribar a dominar. Gazzaniga ha hagut d’intervenir per atrapar una rematada de Griezmann a assistència de Memphis, mentre que poc després ho hauria de fer per treure un cacau llunyà de Carrasco. Abans, Memphis havia enviat una pilota als núvols en rebre una centrada de Griezmann. La connexió entre els dos futbolistes matalassers és total. L’extrem neerlandès ha gaudit d’una nova ocasió que ha anat fora. També n’ha tingut un Mario Hermoso arran d’una acció de córner. Per sort, ha sortit per damunt del travesser.

La segona part ha començat igual que havia acabat la primera. Gazzaniga ha aparegut per desviar una rematada de Llorente. Els de Simeone insistien fort. Després de revisar-ho a la pantalla del VAR, l’àrbitre Melero López ha desestimat un penal que reclamava l’Atlètic per una jugada que ha acabat sent falta de Mario Hermoso a Oriol Romeu. El Girona ha replicat amb un xut de Tsygankov a les mans d’Oblak. El porter eslovè s’ha lluit per impedir el gol de David López, que ha volgut superar-lo amb un tret des del mig del camp. Hi ha hagut un contratemps en el tram final amb les lesions d’Oriol Romeu i Aleix Garica. El Girona s’ha quedat sense migcampistes, tot i que no ha abaixat els braços. Oblak ha aparegut de nou per atrapar un xut de Riquelme. Ja en l'afegit, Morata ha superat Gazzaniga amb un gol revisat pel VAR que ha deixat Montilivi glaçat.

FITXA TÈCNICA Girona: Gazzaniga, Arnau, Santi Bueno, David López, Miguel, Oriol Romeu (Iván Martín, m.75), Aleix Garcia (Bernardo, m.87), Borja García (Valery, m.64), Tsygankov (Toni Villa, m.87), Riquelme i Taty Castellanos (Stuani, m.75). Atlètic: Oblak, Nahuel Molina, José María Giménez, Savic, Mario Hermoso, Koke (Witsel, m.81), Lemar (Correa, m.61), Marcos Llorente (De Paul, m.61), Carrasco (Saúl, m.76), Memphis (Morata, m.61) i Griezmann. Gols: 0-1, m.91: Morata. Àrbitre: Melero López. Ha amonestat Stuani (Girona); Marcos Llorente, Savic (Atlètic). Estadi: Montilivi, 12.499 espectadors.

