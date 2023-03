Que el Girona pugui perdre contra l’Atlètic és quelcom fins a un cert punt lògic. Una genialitat de Griezmann o un toc de geni de Carrasco o Memphis Depay pot decidir un partit i només es podria fer que aplaudir i ajupir el cap. Ara bé, perdre en l’afegit per un gol d’estratègia, ja sap més greu. I més quan el Girona havia fet un esforç titànic per contenir tots els intents matalassers de marcar, sobretot a la primera part, i arribava al darrer tram de partit amb la paella pel mànec en situació de, com a mínim empatar. El panorama es va ennegrir de cop quan Oriol Romeu, sobretot, primer i, Aleix Garcia després van caure lesionats i no van poder continuar. La depressió de Montilivi es va encomanar a l’equip que, fos, es va despistar en un córner i va veure com Morata feia l’únic gol del partit, ja en l’afegit. La derrota té un preu molt alt pels gironins, que es poden quedar sense els dos pivots titulars -i que sense Terrats no tenen substitut- per uns quants partits. Tot i acabar amb la cua entre cames, el Girona va ensenyar que no se li ha oblidat competir. Això sí, el descens s’acosta a quatre punts.

L’entrada de David López per Juanpe i de Miguel Gutiérrez per Javi Hernández van ser els dos retocs que va fer Míchel respecte a l’equip que havia perdut en la darrera jornada. Conscients que jugant com a Getafe no hi hauria res a fer i esperonats per l’entitat del rival i el Montilivi de les grans ocasions, el Girona va sortir amb la intensitat que tocava i de seguida va anar a buscar les pessigolles al rival. Era difícil, evidentment, però fins amb la pilota, mòbils entre línies i amb una pressió asfixiant va fer quadrar l’Atlètic al darrere. D’arribades clares, tanmateix, ben poques llevat d’una centrada en què es va reclamar mans del central Savic, però que el fora de joc de Taty Castellanos no va permetre ni que hi hagués debat al VAR.

Amb Arnau incrustat, en atac, al costat de Romeu per mirar de tenir superioritat per dins, semblava que el Girona podria fer mal a Oblak. Tot i això, les ocasions no arribarien i, per contra, l’Atlètic de mica en mica començaria a guanyar metres i trepitjar l’àrea amb perill. Molt de perill. Només la manca de punteria dels davanters matalassers, sobretot d’un Memphis Depay que va plantar-se sol dins l’àrea un parell de vegades i va rematar tots dos cops als núvols. Els de Simeone van començar un setge del qual el Girona en sortiria viu. Gazzaniga aturaria bé un xut sec de Carrasco i encara abans del descans, Mario Hermoso va rematar de cap, tot sol, un córner per sobre del travesser.

L’esforç defensiu del Girona de la primera part va donar pas a una versió blanc-i-vermella més atrevida i que, amb la pilota com a protagonista. I això que la represa amb un doble ensurt primer amb una intervenció de Gazzaniga a Llorente i després quan el VAR va avisar d’unes possibles mans de Romeu dins l’àrea que Melero López no va considera punibles. A partir d’aquí el Girona creixeria i començaria a creure’s que podia fer mal a l’Atlètic. Tsygankov es va inventar una jugada personal per la dreta en què va fer lluir Oblak després de deixar en evidència Carrasco. Riquelme ho provaria tot seguit amb un xut que refusaria Savic amb el cos abans que els de Montilivi estigués a punt de veure el gol de l’any. David López des de camp propi es va treure de la butxaca un xut enverinat que va obligar Oblak a recular i corregir la posició i estirar-se de valent per evitar que la pilota entrés per l’escaire.

La pilota no va entrar, però va fer pujar els decibels d’un Montilivi que callaria de cop poc després. No pas per un gol matalasser sinó perquè veuria com l’home clau de l’equip, Oriol Romeu, es lesionava i no podia continuar. La depressió s’agreujaria quan Aleix Garcia també es posava la mà a la cuixa i demanava el canvi. El panorama s’enfosquia. Quedava, això sí, només l’afegit per sobreviure. Vuit minuts, van ser d’entrada, suficients perquè Morata empenyés al fons de la xarxa una pilota pentinada per Correa al primer pal. El VAR va confirmar que el fora de joc que havia assenyalat, en primera instància, l’assistent no ho era i va acabar de confirmar el drama. El Girona es quedava sense cap punt.

Aniversari amarg per a Stuani en el seu partit 200 Cristhian Stuani no va poder celebrar amb vitòria el seu partit número 200 amb la samarreta del Girona. Ni tampoc amb empat, perquè el gol de Morata en l’afegit va glaçar Montilivi i deixar amb un pam de nas els homes de Míchel. Sigui com sigui, l’uruguaià, que va entrar al terreny de joc a la segona part en el lloc de Taty Castellanos, va complir els dos centenars de partits amb la samarreta del Girona. Ho va fer d’una manera molt diferent del primer, que curiosament també va ser contra l’Atlètic de Madrid, l’agost del 2017. Aquell dia, el davanter uruguaià va deixar la seva carta de presentació amb dos gols de cap en pocs minuts en l’estrena de l’equip a la màxima categoria (2-2). Des de llavors ha marcat 113 gols, més un altre a la Supercopa de Catalunya, que l’han convertit en el màxim golejador de tota la història del club. Amb un rol diferent aquesta temporada, no ha perdut l’olfacte i es manté com el màxim anotador de l’equip amb sis gols, els mateixos de Castellanos. A més a més, també n’ha marcat un a la Copa al camp del Quintana del Rey. Ahir contra l’Atlètic, no va poder celebrar l’efemèride amb el que més li agrada i més sap fer: marcar.

FITXA TÈCNICA Girona: Gazzaniga, Arnau, Santi Bueno, David López, Miguel, Oriol Romeu (Iván Martín, m.75), Aleix Garcia (Bernardo, m.87), Borja García (Valery, m.64), Tsygankov (Toni Villa, m.87), Riquelme i Taty Castellanos (Stuani, m.75). Atlètic: Oblak, Nahuel Molina, José María Giménez, Savic, Mario Hermoso, Koke (Witsel, m.81), Lemar (Correa, m.61), Marcos Llorente (De Paul, m.61), Carrasco (Saúl, m.76), Memphis (Morata, m.61) i Griezmann. Gols: 0-1, m.91: Morata. Àrbitre: Melero López. Ha amonestat Stuani (Girona); Marcos Llorente, Savic (Atlètic). Estadi: Montilivi, 12.499 espectadors.

