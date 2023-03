Mantenir el bon costum contra un rival especial

La celebració del centenari a Primera Divisió no va ser l’esperada amb una derrota davant el Getafe (3-2) que deixava males sensacions, sobretot perquè en el primer quart d’hora de joc al Coliseum els de Míchel ja perdien 2-0 i el marcador va agreujar-se al descans amb un 3-0 que malgrat la reacció a la segona part amb els gols de Taty Castellanos i Miguel no es va poder revertir. L’equip ha tingut més d’una setmana per fer net i preparar el pròxim repte, que serà aquesta nit contra el rival amb el qual va començar tot. La història a la màxima categoria del futbol espanyol va començar a escriure’s un 19 d’agost de 2017 amb la visita de l’Atlètic de Madrid i el resultat va ser un esperançador 2-2. Des d’aleshores, han passat moltes coses, el Girona va baixar a Segona (2019-22) i aconseguiria tornar a estar entre els millors aquesta temporada després de guanyar la final del play-off a Tenerife, però els de Simeone mai han pogut imposar-se a Montilivi on avui es disputa el partit. Els gironins, per cert, són el sisè millor local de la lliga i encadenen dues victòries consecutives a casa contra el València (1-0) i l’Almeria (6-2).

L’horari, un dilluns a partir de les nou del vespre, no acompanya gaire però el partit contra l’Atlètic ha il·lusionat a l’afició i s’espera una bona entrada a l’estadi blanc-i-vermell que de ben segur donarà un impuls més als de Míchel. L’entrenador ha insistit durant la setmana en recuperar la millor versió de l’equip per no repetir l’entrebanc de la setmana passada i així tenir la possibilitat de superar un rival en bona forma que és el tercer classificat, per darrere del Barça i el Madrid, amb 45 punts. Sobretot, tenint en compte que a mesura que passen les jornades el temps se’ls tira a sobre i els rivals no perdonen. Després dels resultats dels seus contrincants, els gironins, que tenen 30 punts, han baixat al dotzè lloc i han vist com el marge respecte al descens s’estrenyia i passava a ser de quatre punts enlloc de cinc. En aquest sentit, és vital puntuar contra els matalassers malgrat la dificultat implícita que hi haurà.

Míchel es mantindrà fidel a la seva idea amb alguns retocs a l’onze. David López tornarà a ser titular a l’eix de la defensa, en detriment de Juanpe, després de reaparèixer al Coliseum; mentre que Miguel també té molts números de tornar al lateral esquerre per Javi Hernández. D’altra banda, el tècnic tindrà les baixes de Callens, Yangel Herrera, Yan Couto i Kébé a les quals s’hi ha afegit la del jugador del filial Joel Roca després de lesionar-se jugant amb el Girona B.

El partit d’avui a Montilivi serà especial per Riquelme. L’extrem cedit per l’Atlètic ja va ser un dels protagonistes al Cívitas després de marcar el gol del Girona i té la intenció de continuar reivindicant-se amb els de Míchel. No li trauran l’ull de sobre.

Per tenir-ho en compte

L’Atlètic és un equip diferent respecte al del partit d’anada al Cívitas Metropolitano (2-1). Si aquell cop els matalassers ja van poder endur-se els tres punts gràcies a un doblet de Correa, ara són més temibles encara. Els de Simeone han millorat progressivament després de l’aturada pel Mundial i en l’actualitat són tercers empatats amb la Reial Societat. A més, el tècnic vitalici amb 613 partits, està apostant per una proposta més ofensiva liderada per la dupla d’atac Memphis-Griezmann. L’extrem neerlandès ha marcat tres gols en els darrers tres duels i compta amb el company perfecte; el francès és el líder absolut de l’Atlètic, sent un jugador total (assistent i golejador). Seran baixa Rinildo i Reguilón.