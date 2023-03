Totes les alarmes es van encendre dilluns al vespre a Montilivi quan Oriol Romeu es va ajupir i es va posar les mans als genolls. El ritme del partit contra l’Atlètic era altíssim i el d’Ulldecona tenia una feinada de por per contenir els atacs dels inspirats jugadors matalassers i alhora ajudar a llançar l’ofensiva gironina. Ànima del Girona des que va arribar, Montilivi va descobrir que és humà. No podia més. Se li carregaven els quàdriceps i va decidir parar perquè la cosa no s’agreugés. I encara bo, perquè al cap de deu minuts, el seu company de posició, Aleix Garcia, s’aturava en sec després d’una carrera cap a la grada de Preferent i de seguida es posava la mà a la cuixa. La ganyota ho deia tot. Era un tema muscular. El Girona es va quedar els darrers minuts del partit contra l’Atlètic sense les seves dues parets mestres i va acabar perdent per culpa d’un gol de Morata. Més que la derrota, que va coure per com va ser, els aficionats gironins se’n van anar a casa amoïnats per l’abast de les lesions dels dos jugadors d’Ulldecona. A més a més, Borja García també havia hagut de ser substituït abans amb problemes al genoll.

Al final del partit, Míchel calmava una mica la parròquia amb Oriol Romeu. I sí, ahir es va confirmar que els problemes de l’ex del Southampton es tracten, en principi, d’una sobrecàrrega que no li hauria d’impedir ser dissabte a Vallecas (16:15). Més pelut ho té Aleix Garcia, a qui ahir van fer una ressonància i tot sembla indicar, a l’espera del diagnòstic oficial, que pot estar fora de combat alguna setmana. En el cas de Borja García, el club està pendent dels resultats de les proves mèdiques, tot i que, d’entrada, les sensacions sembla que són positives. Caldrà veure doncs quin és l’abast de la lesió d’Aleix Garcia i si en té per gaire. L’aturada de seleccions que hi ha després de Vallecas jugarà a favor del Girona i farà que tingui una setmana més de coll per recuperar-se. El club compta que Romeu jugui dissabte, però si finalment no estigués en condicions, Míchel tindria un problema. I és que sense els dos pivots d’Ulldecona i amb Ramon Terrats cedit al Vila-real, el tècnic s’ha quedat sense cap recanvi en aquesta posició. Artero està verd i Yangel Herrera, lesionat, per la qual cosa, avançar David López seria la solució més lògica. De fet, el de Sant Cugat ja hi va jugar dilluns als últims minuts del partit.