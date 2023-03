La derrota per la mínima contra l’Atlètic va ser una de les més dures fins ara. D’ahir, no es pot retreure res a l’equip, perquè va competir malgrat els contratemps amb les lesions dels migcampistes Oriol Romeu i Aleix Garcia. Míchel va preferir no lamentar-se, pensant ja en el pròxim partit que serà aquest dissabte davant el Rayo Vallecano.

«És una derrota dura contra un rival que estava en un gran nivell de forma. Hem fet moltes coses bé, però l’Atlètic ha tingut més enganxada a les àrees i ha fet moltes coses bé. Estic content amb l’actitud, però en zona tres ens ha faltat generar situacions de gol per haver arribat tant. Ells tenen molt potencial per fer-te mal de qualsevol forma. Estic malament perquè al matí hem treballat com fan els córners tancats. Hem de seguir, pensar en Vallecas i oblidar-nos d’aquesta derrota», va comentar el tècnic.

Sobre el partit, va afegir que «hem d’arribar més cops i centrar més»: «El rival exigeix molt en els duels. Hem treballat bé, el jugador ha interpretat el que volíem. Els primers 15 minuts per mi han estat molt bons. A partir d’aquí, hi ha hagut molta igualtat. Hem tingut dues o tres ocasions clares a la segona part. El partit podia caure de qualsevol banda. Una jugada d’estratègia ens ha tret un punt que ens hagués anat molt bé per no allargar una mala ratxa de resultats i per a la classificació. Hem de sortir enfortits pel rendiment de l’equip».

Alhora, va referir-se a la tendència que tenen els matalassers d’imposar-se per la mínima. «Guanyar de qualsevol forma és molt difícil i complicat. El resultat sempre domina en el futbol, a vegades es busca de formes diferents. Un equip com l’Atlètic té molta fortalesa i registres per competir com ho ha fet. El rendiment és el que em serveix perquè et dona arribar al resultat», va explicar.

Mentre que respecte a la baixa d’Oriol Romeu en el tram final va dir que «no sé si la seva lesió ha influenciat perquè ens hem organitzat de manera diferent, sabent que per Aleix no era la posició idònia, per continuar buscant porteria rival»: «Anímicament, l‘equip estava amb una energia positiva, però evidentment l’Oriol és la nostra àmfora. No hem patit massa més enllà dels duels que et guanya l’Atlètic. Hem continuat amb la mateixa dinàmica».