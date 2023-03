Hi havia certa esperança que la imatge d'Aleix Garcia sortint de Montilivi amb la mà a la cama el passat dilluns, en el partit contra l'Atlètic de Madrid, quedés només en un ensurt. Però no ha estat així. El club blanc-i-vermell ha confirmat que el migcampista d'Ulldecona pateix una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama esquerra, que l'obligarà a estar entre cinc i sis setmanes fora del terreny de joc. Un període que podria variar segons l'evolució del jugador.

El partit més immediat que es perdrà Aleix és contra el Rayo Vallecano, aquest dissabte, on Míchel se les haurà d'enginyar per trobar un remei a la baixa d'una posició no massa poblada. Després venen les cites contra l'Espanyol, Barça i Elx i s'haurà d'estar pendent de l'evolució del jugador per saber quan podrà reincorporar-se.

La millor de les notícies, però, és que el club no s'hagi pronunciat, per ara, respecte a Oriol Romeu, fet que confirmaria les declaracions de Míchel després del partit que es tractava d'una sobrecàrrega.

El que també va sortir amb molèsties de Montilivi el passat dilluns va ser Borja García, de qui, de moment, tampoc es coneix cap diagnòstic.