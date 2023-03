Arnau Martínez ha estat el gran protagonista aquesta tarda de la presentació del MICFootball 2023. El lateral del Girona és el padrí de la 21a edició i, a part de recordar la seva etapa com a jugador del torneig internacional de futbol base, ha aprofitat per comentar l'actualitat de l'equip blanc-i-vermell així com el seu futur tenint en compte que últimament se l'ha relacionat amb l'Atlètic -rival contra el qual els de Míchel van encaixar una derrota per la mínima en l'última jornada (0-1). «Em vaig senir bé davant Simeone. És un gran entrenador que porta molts anys a l'Atlètic i que està en el top mundial, però com un més: per mi també ho són Ancelotti, Xavi, Míchel... Sincerament, no penso més enllà d'aquesta temporada ni sé què passarà. Estic concentrat amb el Girona, on soc feliç, i tinc contracte fins al 2025», ha dit.

Sobre l'ambient que es respira al vestidor després de les dues derrotes consecutives, Arnau ha explicat que «les sensacions són bones»: «L'equip ha entrenat bé durant tota la setmana i estem il·lusionats pel partit a Vallecas. Anirem a buscar els tres punts davant el Rayo. L'últim partit el teníem controlat i per ocasions vam dominar a l'Atlètic, però una acció a pilota aturada ens va perjudicar». També ha parlat de com se sent al terreny de joc, ja que l'altre dia a part d'ocupar el lateral també feia funcions de migcampista: «Míchel fa servir diverses opcions amb mi i em sento molt a gust jugant al mig». Ara bé, el maresmenc ha descartat ocupar el buit que deixen les baixes d'Oriol Romeu i Aleix Garcia: «No ho crec perquè hi ha molts jugadors per davant meu al mig del camp. Dubto que em posi de pivot, tot i que podria fer-ho perfectament». Míchel: "Estem en una bona posició i no tinc por de res perquè confio molt en l'equip" «Malgrat les derrotes, estem bé. Tenim quatre punts de marge respecte al descens i mirem cap amunt tot i ser conscients que la zona de descens és a prop. Volem allunyar-nos de la part de baix», ha explicat. De la possibilitat d'entrar a la llista de convocats de la selecció espanyola absoluta, ha assegurat que «tant de bo entri a la llista perquè és un somni».