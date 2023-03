Hi ha alternatives al mig del camp del Girona

No hi ha precedents, perquè Oriol Romeu i Aleix Garcia han sortit com a titulars cada jornada en què han estat disponibles aquesta temporada. El Girona no ha jugat cap partit sense tots dos. I el matís de la disponibilitat només val per a Romeu, que va arribar al club amb la Lliga començada i es va perdre el partit contra l’Espanyol per sanció. Però Míchel té alternatives a la seva absència. Jugadors amb els quals ha comptat en un moment determinat del curs i que, per una raó o altra, s’han vist relegats a un rol més secundari, ara podran treure el cap. És el seu moment.

L’ensurt amb què Montilivi se’n va anar a dormir, en forma de doble lesió, d’Oriol Romeu i Aleix Garcia, ha deixat una notícia freda i una de calenta. Mentre l’ex del Southampton només té una sobrecàrrega i podria forçar la seva presència dissabte contra el Rayo Vallecano, Aleix Garcia s’estarà fora dels terrenys de joc entre cinc i sis setmanes per una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama esquerra. De Borja, substituït també dilluns contra l’Atlètic, encara no es coneix l’abast dels seus problemes. Que la Lliga s’aturi després de Vallecas és positiu, perquè permetrà recuperar peces o millorar les que ara hi ha tocades.

Anem a fer comptes: les sis setmanes -màxim- que pot estar fora Aleix signifiquen que, per començar, el jugador es perdrà el partit contra el Rayo. Després no hi ha campionat, així que ja en portem dues. La tercera és contra l’Espanyol, on tampoc hi serà i la quarta contra el Barça, on es fa de mal dir assegurar res de res. Aquí és on comença la traca de veritat: després del derbi a l’Spotify Camp Nou, el Girona té dos duels d’alçada contra l’Elx, a Montilivi, i el Valladolid, a Pucela. Seran les setmanes cinquena i sisena des de la lesió d’Aleix. L’objectiu és tenir-lo a punt aquí i no abans. Perquè seran dues finals en què el futbolista, intocable per a Míchel Sánchez, haurà de fer el que pugui per arribar en les millors condicions possibles.

Temps de baixa estimat: 5-6 setmanes.#GironaFC pic.twitter.com/6O5UKkpg0A — Girona FC (@GironaFC) 15 de marzo de 2023

Modificacions a l’onze

Si Romeu força contra el Rayo, i amb l’interrogant de Borja present, Míchel haurà de modificar l’alineació en major o menor mesura. Sabent que la baixa d’Aleix s’haurà de cobrir per força, el tècnic madrileny podria fer entrar Iván Martín a l’alineació. Martín, que va començar la temporada recuperant-se de la criminal entrada de Corredera en la final del darrer play-off, va entrar amb molt bon peu, un cop recuperat: en dues estonetes contra l’Athletic i l’Elx, va marcar en les dues victòries. Això el va dur a ser titular en sis de les següents set jornades, però després de Cadis ha desaparegut de les alineacions, tot i marcar un nou gol contra l’Almeria. Dels darrers tres partits, no n’ha sigut titular en cap.

Per Borja, també hi hauria opcions: Toni Villa és qui més en té, però també n’hi ha per Valery. El migcampista murcià, com Martín, va desaparèixer amb la derrota a Andalusia, on va ser canviat al descans, agreujada amb una lesió posterior. L’entrada de Tsygankov a l’onze, juntament amb la gran imatge en la golejada als de Rubi per 6-2, en què l’ucraïnès va compartir presència amb Borja i Riquelme a la vegada, han propiciat que tant Iván Martín com Toni Villa esperessin el seu torn entre els suplents. Les baixes els poden fer entrar a tots dos al mateix temps. O a Valery, esclar, que cada vegada que surt al terreny de joc, sigui a la dreta o a l’esquerra, de lateral o de carriler, compleix. Perquè seria estrany, per exemple, que Ricard Artero, el migcampista de La Bisbal, aparegués de cop en l’alineació. Ho va fer a Quintanar, fent parella amb Terrats, l’únic dia que Míchel ha canviat de plans, perquè ni a Cacereño ho va fer. També sobtaria reconvertir Arnau, que ha fet de migcampista en més d’un entrenament (sense Couto, Valery passaria al carril).

I Reinier? El brasiler no està justificant l’alta inversió feta pel Madrid ni l’aposta del Girona per incorporar-lo cedit. Ara que s’apropa la recta final i la més important, i amb un onze bastant definit, serà complicat que pugui pispar-li espai a algú tret de situacions com l’actual. De fet, potser aquesta és la darrera oportunitat.

Dues opcions més

En cas que Romeu no participés contra el Rayo a Vallecas, perquè entre el partit del dilluns i del dissabte hi ha poc marge, també existeix la possibilitat d’avançar David López al mig del camp. Això implicaria, però, retocar l’eix defensiu. Contra l’Espanyol, va jugar Terrats, que ja no hi és. Aquella nit va tenir minuts Yangel Herrera, que tornarà després de l’aturada de seleccions.