El gran rendiment de Santi Bueno, de 24 anys, les darreres temporades li ha valgut no només tastar la Primera Divisió amb el Girona sinó cridar l'atenció de la selecció uruguaiana. Inclòs en una prellista fa quinze dies, aquesta tarda s'ha confirmat que el central blanc-i-vermell ha passat el tall i forma part de la convocatòria final del tècnic Marcelo Broli per enfrontar-se, durant aquesta aturada a Japó (dia 24) i Corea del Sud (dia 28). És la primera convocatòria oficial per a Bueno que, si juga, debutaria amb la celeste i seguiria l'estela que va obrir Cristhian Stuani i Seba Cristóforo. Bueno, de 24 anys, va renovar i millorar el contracte amb el Girona fins al 2026.

Bueno s'afegeix, de moment a Tsygankov, citat per Ucraïna, a la llista de jugadors convocatats per les seves seleccions. Al filial, Dawda Camara ha estat cridat per l'absoluta de Mauritània mentre que Venezuela ha convocat Juan Arango, del juvenil B. Caldrà veure ara si l'espanyola absoluta compta amb Arnau Martínez o si va a la sub21, com Rodrigo Riquelme.