El peatge de la derrota contra l'Atlètic ha suposat perdre Aleix Garcia durant un mes. La resta de jugadors que van acabar tocats, Oriol Romeu i Borja García estaran en condicions de jugar demà passat a Vallecas. Callens, Couto, Herrera, Roca i Kébé continuen de baixa. El partit serà "molt especial" per a Míchel que torna a casa seva per enfrontar-se a un Rayo a qui mai ha guanyat. El tècnic ha assegurat que no l'amoïna arribar a l'aturada amb més o menys punts perquè no té por de res. "Estem en una bona posició a la classificació i no tinc por de res, perquè confio molt en l'equip i la seva feina", ha deixat ben clar.

Baixes

La lesió de l'Aleix s'afegeix a la de Callens i Couto i Herrera, que estan a punt, però encara no arriben. També continuen de baixa Roca i Kébé. La baixa de l'Aleix és important, és clar perquè ha jugat tots els partits. Tenim jugadors que faran un pas endavant, segur. Oriol i borja estan bé.

Vallecas

Per mi és clar que és un partit molt especial. Sempre ho serà, perquè he nascut a Vallecas i la meva trajectòria de jugador i entrenador ha estat al rayo. És un partit molt especial que no m'agrada jugar, però és el que toca. Espero que l'equip pugui fer un gran partit per guanyar perquè ho necessitem.

Substitut d'Aleix

Tenim possibiliats. Iván Martín, Artero, David López també pot jugar-hi. Hi ha alternatives. És baixa important, això sí. A pilota atuarda tenim Tsygankov, Riquelme, Borja, que poden executar-la també.

És un "equiparro" amb un entrenador que per la gent de Vallecas és Top perquè juga molt directe i té una transició espectacular. Té una de les millors pressions de la Lliga. Em sembla que són, juntament amb l'Atlètic i el Barça, l'equip que més recupera a camp rival. Fa moltes coses bé i per això és setè. Té jugadors molt ràpids a l'esquerra com Álvaro García i Fran García. Nosaltres també amb Arnau, Villa, Valery... Aquest matí he dit als meus jugadors que en aquest cap és on podem demostrar com de bons som. És petit, fan bona pressió però nosaltres també ho fem bé.

Sensacions

Especial perquè he nascut allà i tinc molta relació amb molta gent del barri. Sóc vallecano. La meva educació és vallecana. No hi he guanyat perquè el rival ha jugat molt bé, però amb l'Osca ens van anul·lar un gol a Okazaki i xiular un penal que no era. És l'única vegada que he jugat a Vallecas. A Montilivi vam merèixer més. Vam jugar de manera espectacular i els vam dominar al seu camp. El seu ADN és pressionar a dalt, recuperar aviat.

Dinàmica

L'últim dia contra l'Atlètic vam fer un partidàs contra el millor equip de la Lliga del moment. M'amoïna el rendiment de l'equip, no el resultat. A Getafe, el rendiment de la primera part va ser molt dolent i això no pot ser, però si entrem contra l'Atlètic, no estaré preocupat. Sempre dic que l'equip arribarà on el rendiment ens digui. En molts partits hem merescut més.

No podem fer cap concessió mai. Som l'equip que ha arribat a Primera més tard i el segon pressupost més baix. Som humils

La ratxa del Rayo

Als últims partits han merescut marcar algun gol. Contra Athletic van xutar 16 cops i a Vigo també. És un equip que genera moltes ocasions però en aquest moment no han marcat i això fa que no hagin guanyat. Vallecas és un camp que fa que a les arees cal estar molt concentrats cada jugada és sensació de perill.

L'aturada

El partit és important perquè és el següent. Després vindrà l'aturada i la resta de partits. Hem de mirar partit a partit. És important, però estem en una bona posició a la classificació i no tinc por de res perquè confio molt en l'equip, en la feina que fa.